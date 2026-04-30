مجلس القضاء الأعلى: نتطلع أن يحقق قرار مجلس الوزراء في التعيينات القضائية حسن سَير القضاء

"إن دولة القانون والمؤسسات لا تقوم إلا بوجود قضاء مستقل وفاعل، وإن حرص كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد والسيد وزير العدل، على تحصين هذه الاستقلالية وترسيخها، تبدى منذ استلام كل منهم موقع المسؤولية، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري أو في التعيينات والتشكيلات القضائية، هذا الحرص الذي تجلى أيضاً في إقرار قانون تنظيم العدلي الجديد ، ولو أنه أبطل بموجب قرار صادر عن ، إلا أنه كان يعطي الأعلى الحق في اقتراح ثلاثة أسماء لتولي العضوية الحكمية في مجلس القضاء الاعلى، ومن ضمنها مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، لذلك، وانطلاقاً من كل ما تقدم، وبعد التشاور مع السيد وزير العدل، الذي وضع المجلس في أجواء مجلس الوزراء، فإن مجلس القضاء الأعلى يتطلع الى أن يحقق ، في التعيينات القضائية، حسن سَير القضاء".