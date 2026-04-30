لبنان

شيخ العقل يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على الالتفاف حول الجيش والشرعية

Lebanon 24
30-04-2026 | 07:45
شيخ العقل يستقبل وزير الدفاع ويؤكد على الالتفاف حول الجيش والشرعية
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة ببيروت، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، حيث جرى التداول في المستجدات العامة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وشدد شيخ العقل خلال اللقاء على الدور الوسطي والجامع لدار الطائفة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على التضامن الداخلي وصون السلم الأهلي. ودعا إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، لدعمها في حماية سيادة لبنان، مشيداً بتضحيات الجيش اللبناني وضرورة تمكينه عدداً وعدة.

من جانبه، أشاد الوزير منسى بتاريخ الموحدين الدروز ودورهم في تأسيس الكيان اللبناني. وأوضح أنه ناقش مع سماحته سبل وقف العدوان، مؤكداً أن القاسم المشترك كان صون الوحدة الوطنية وحصرية السلاح بيد الجيش والأجهزة الرسمية. وأضاف أن التوجه نحو المفاوضات يهدف لتحقيق السلام لا الاستسلام، سعياً لوقف نزيف الدماء والحفاظ على وحدة اللبنانيين.

وفي نشاطه أيضاً، استقبل شيخ العقل الشيخ سامي قيس، الذي قدم له موسوعة "البلبل الفريد" عن الفنان الراحل فريد الأطرش، من تأليف منى شريف قيس.

على صعيد الاتصالات، تلقى الشيخ أبي المنى اتصالاً من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. كما أجرى اتصالات بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.

وختاماً، اتصل شيخ العقل بالمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، معزياً بالشهداء ومثمناً تضحيات الدفاع المدني والهيئات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.
