تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تكتل لبنان القوي: لبنان بكافة فئاته مدعو إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي
Lebanon 24
30-04-2026
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد تكتل
لبنان
القوي إجتماعه الدوري برئاسة
النائب جبران باسيل
فناقش الشؤون السياسية والملفات التشريعية وأصدر البيان الآتي: يعتبر التكتل أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن
من واشنطن
، يتعرّض لإنتهاكات كبيرة من الجانب
الإسرائيلي
سواء بإستمرار القصف أو هدم البيوت بشكل متعمّد وممنهج وغير مقبول إطلاقاً، مما يطرح علامات إستفهام حول مصير المفاوضات المفترضة بين لبنان وإسرائيل التي يكرر المسؤولون الإسرائيليون فيها أنهم يملكون تفويضاً مطلقاً بمواصلة الحرب بمعزل عن أي مفاوضات سياسية.إن لبنان بكافة فئاته مدعو الى رفض الإحتلال الإسرائيلي لأي أرض من لبنان أو إقامة أي منطقة أمنية أو عازلة فيه".
أضاف البيان: "يتطلع التكتل الى القمة الخليجية الإستثنائية في جدّة من أجل بلورة موقف عربي مع الأمل في أن ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان الذي يتعرّض لعدوان وتحاول
إسرائيل
الإستفراد به لعزله عن بيئته العربية. وفي هذا الإطار يبدي التكتل إرتياحه لكل تحرك عربي ولكل إحتضان للبنان بهدف حماية وحدته وتحريره وتعزيز قوة الدولة".
ختم: "يحذّر التكتل من إتخاذ أي خطوة متسرّعة وغير مدروسة من شأنها أن تؤدي الى إنهيار مالي جديد في ضوء إرتفاع الحاجة الى الإنفاق وتراجع المداخيل، ويدعو السلطة للقيام بواجباتها لمنع أي دعسة ناقصة تؤدي الى تدهور إقتصادي يفاقم الأزمات السياسية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تكتل "لبنان القوي" يدعو الحكومة إلى مصارحة اللبنانيين
Lebanon 24
تكتل "لبنان القوي" يدعو الحكومة إلى مصارحة اللبنانيين
30/04/2026 16:22:24
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتل "لبنان القوي" تقدم بسؤال الى الحكومة حول ملف الفيول وهدر المال العام
Lebanon 24
تكتل "لبنان القوي" تقدم بسؤال الى الحكومة حول ملف الفيول وهدر المال العام
30/04/2026 16:22:24
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتل لبنان القوي يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون المجلس النيابي التمديد لنفسه
Lebanon 24
تكتل لبنان القوي يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون المجلس النيابي التمديد لنفسه
30/04/2026 16:22:24
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتل لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد غدًا
Lebanon 24
"تكتل لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد غدًا
30/04/2026 16:22:24
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جبران باسيل
جبران باسيل
من واشنطن
الاحتلال
إسرائيل
الخليجي
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
Lebanon 24
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
09:16 | 2026-04-30
30/04/2026 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
09:09 | 2026-04-30
30/04/2026 09:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
08:57 | 2026-04-30
30/04/2026 08:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
08:56 | 2026-04-30
30/04/2026 08:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
08:34 | 2026-04-30
30/04/2026 08:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
14:36 | 2026-04-29
29/04/2026 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
12:55 | 2026-04-29
29/04/2026 12:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
11:00 | 2026-04-29
29/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:16 | 2026-04-30
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
09:09 | 2026-04-30
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
08:57 | 2026-04-30
هذا جديد التعيينات القضائية
08:56 | 2026-04-30
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
08:34 | 2026-04-30
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
08:31 | 2026-04-30
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 16:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24