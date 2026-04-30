تكتل لبنان القوي: لبنان بكافة فئاته مدعو إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي

عقد تكتل القوي إجتماعه الدوري برئاسة فناقش الشؤون السياسية والملفات التشريعية وأصدر البيان الآتي: يعتبر التكتل أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن ، يتعرّض لإنتهاكات كبيرة من الجانب سواء بإستمرار القصف أو هدم البيوت بشكل متعمّد وممنهج وغير مقبول إطلاقاً، مما يطرح علامات إستفهام حول مصير المفاوضات المفترضة بين لبنان وإسرائيل التي يكرر المسؤولون الإسرائيليون فيها أنهم يملكون تفويضاً مطلقاً بمواصلة الحرب بمعزل عن أي مفاوضات سياسية.إن لبنان بكافة فئاته مدعو الى رفض الإحتلال الإسرائيلي لأي أرض من لبنان أو إقامة أي منطقة أمنية أو عازلة فيه".



أضاف البيان: "يتطلع التكتل الى القمة الخليجية الإستثنائية في جدّة من أجل بلورة موقف عربي مع الأمل في أن ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان الذي يتعرّض لعدوان وتحاول الإستفراد به لعزله عن بيئته العربية. وفي هذا الإطار يبدي التكتل إرتياحه لكل تحرك عربي ولكل إحتضان للبنان بهدف حماية وحدته وتحريره وتعزيز قوة الدولة".



ختم: "يحذّر التكتل من إتخاذ أي خطوة متسرّعة وغير مدروسة من شأنها أن تؤدي الى إنهيار مالي جديد في ضوء إرتفاع الحاجة الى الإنفاق وتراجع المداخيل، ويدعو السلطة للقيام بواجباتها لمنع أي دعسة ناقصة تؤدي الى تدهور إقتصادي يفاقم الأزمات السياسية".

