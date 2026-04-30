ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: لهذا السبب ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﯿﻮم

أﺻﺪر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن وﺳﯿﻢ اﻟﻐﺎوي بيانا، لفت فيه الى أن ﺟﻠﺴﺔ محاكمة سلامة لم تنعقد اليوم أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ روﻻ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ، "ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ھﻮ أن اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت. ذﻟﻚ أن ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻘته جزاﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﻤﻮﻻت ﺷﺮﻛﺔ "ﻓﻮري"، أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻘﯿﻘﮫ اﻟﺴﯿﺪ رﺟﺎ ﺳﻼﻣﺔ".



وقال: "لقد ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ، ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﮫ وﻟﺸﻘﯿﻘﮫ اﻟﺴﯿﺪ رﺟﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت. ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن وظﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﯾﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان. ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻼﺣﻖ ﺟﺰاﺋﯿﺎ أﻣﺎم ﺟﮭﺘﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﺘﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯿﺘﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ أي ﻋﻤﻮﻻت. Forry إن ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ (اﻟﻤﺎدة 73 – اﻟﻔﻘﺮة 5)".



ولفت البيان الى ان اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻐﺎوي، "كان ﻗﺪ أﺛﺎر ھﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﺒﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﻼزم أﻣﺎم ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺘﻲ ردﺗﮫ"، واعتبر أن "رد اﻟﺪﻓﻊ يسبق اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﻼزم أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت، ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺘﮫ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ. وﻋﻠﯿﮫ، ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻌﻦ ﻹﺑﻄﺎل ﻗﺮار رد ھﺬا اﻟﺪﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ، وﻗﺪ أﺑﻠﻎ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 751 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﯿﻮم ﻓﻲ 30 ﻧﯿﺴﺎن 2026".



وأوضح البيان أن "ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ھﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ أﻣﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ إذا ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﻤﺎطﻠﺔ ﺑﻞ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ھﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺷﺮﺑﻞ اﺑﻮ ﺳﻤﺮا اﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ مشكلة ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﯿﻮم، ﺣﯿﺚ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺣﯿﺚ أنها ﺗﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ 13 /07/ 2026".

