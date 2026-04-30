الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: لهذا السبب ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﯿﻮم

30-04-2026 | 08:07
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: لهذا السبب ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﯿﻮم
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: لهذا السبب ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﯿﻮم photos 0
 أﺻﺪر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رياض سلامة وﺳﯿﻢ اﻟﻐﺎوي بيانا، لفت فيه الى أن ﺟﻠﺴﺔ محاكمة رياض سلامة لم تنعقد اليوم أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ روﻻ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ، "ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ھﻮ أن اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت. ذﻟﻚ أن ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻘته جزاﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﻤﻮﻻت ﺷﺮﻛﺔ "ﻓﻮري"، أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻘﯿﻘﮫ اﻟﺴﯿﺪ رﺟﺎ ﺳﻼﻣﺔ".

وقال: "لقد ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ، ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﮫ وﻟﺸﻘﯿﻘﮫ اﻟﺴﯿﺪ رﺟﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت. ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن وظﻦ  ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﯾﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان. ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻼﺣﻖ ﺟﺰاﺋﯿﺎ أﻣﺎم ﺟﮭﺘﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﺘﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯿﺘﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ أي ﻋﻤﻮﻻت. Forry إن ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ (اﻟﻤﺎدة 73 – اﻟﻔﻘﺮة 5)".

ولفت البيان الى ان اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻐﺎوي، "كان ﻗﺪ أﺛﺎر ھﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﺒﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﻼزم أﻣﺎم ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺘﻲ ردﺗﮫ"، واعتبر أن "رد اﻟﺪﻓﻊ يسبق اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﻼزم أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت، ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺘﮫ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ. وﻋﻠﯿﮫ، ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻌﻦ ﻹﺑﻄﺎل ﻗﺮار رد ھﺬا اﻟﺪﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ، وﻗﺪ أﺑﻠﻎ ﺣﻀﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 751 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﯿﻮم ﻓﻲ 30 ﻧﯿﺴﺎن 2026".

وأوضح البيان أن "ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ھﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﮫ أﻣﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ إذا ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﻤﺎطﻠﺔ ﺑﻞ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ھﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺷﺮﺑﻞ اﺑﻮ ﺳﻤﺮا اﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ مشكلة ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﯿﻮم، ﺣﯿﺚ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺣﯿﺚ أنها ﺗﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﺮوان ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ 13 /07/ 2026".
