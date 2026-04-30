بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لإخلاء 15 بلدة!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى في القرى التالية: جبشيت, , , كفر جوز, , عبا, عدشيت , , تول, , المجادل, ارزون, دونين, الحميري, معروب".



أضاف: "نشاطات تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده حيث لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر الى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

