المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن " يشهد اليوم أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه".

وأضافت في حديث لـ" ": "نقدم مساعدات غذائية يومية لنحو 600 ألف شخص في لبنان ونواجه تحديات تمويلية لمواجهة الأزمة في لبنان ونركز الآن على الأكثر فقرا وضعفا وهشاشة".

واعتبرت أن "حل الأزمة الغذائية في لبنان يكمن في وقف إطلاق النار والوضع الأمني يعرقل عمليات الإغاثة الغذائية".

ولفتت إلى أن "الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في لبنان تعمق مشكلة الغذاء".

وتابعت قائلة: "نسعى بشكل يومي لإدخال قوافل المساعدات إلى لبنان".