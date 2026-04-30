وزارة الصحة: تصاعد في أعداد الشهداء والجرحى مع استمرار التصعيد

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 نيسان باتت كالتالي : 2586 شهيدا و 8020 جريحا".

