سوريّة... هكذا تدير شبكة دعارة في لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التالي:



في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وملاحقة مرتكبيها في جميع المناطق ، توافرت معلومات لدى بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة حول شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الدعارة في منطقة كسروان.



بنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب بتاريخ 21-04-2026 من توقيف أفراد الشبكة بالجرم المشهود في محلة طبرجا، إضافةً إلى أحد الزبائن، وجميعهم من الجنسية ، وهم:



س. ع. (مواليد عام 1973)



م. س. (مواليد عام 1999)



ح. ع. (مواليد عام 1994)



م. م. (مواليد عام 2005)



ه. ض. (مواليد عام 1989)



ح. ن. (مواليد عام 1993)



م. م. (مواليد عام 1990)



أ. ع. (مواليد عام 2008) الزبون



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وصرّحوا بأن الرأس المدبّر لهذه الشبكة هي المدعوّة:



ب. ع. (مواليد عام 1975، سورية)



تقوم باستدراج الفتيات وإرسالهنّ إلى للعمل في مجال الدعارة، وهي مقيمة في وتدير أعمال الشبكة من هناك، بالتنسيق مع (س. ع.) و(م. س.)، حيث يتم احتجازهن داخل مبنى في محلة طبرجا، وحجز أوراقهن الثبوتية، وتشغيلهن في أعمال الدعارة مقابل بدل شهري.



جرى ختم المبنى بالشمع الأحمر، وأُخلي سبيل الزبون لقاء سند إقامة، فيما أُجري المقتضى القانوني بحق باقي الموقوفين، كما تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ب. ع.)، بناءً على إشارة المختص.

