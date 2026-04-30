ناصر الدين يعقد اجتماعًا لدعم مستشفيات الجنوب

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعا عبر تقنية زووم مع المدراء العامين في مستشفيات الجنوب الصامدة على الخطوط الأمامية وهي مستشفيات تبنين الحكومي، الحكومي، الشهيد حرب، النجدة الشعبية، حيرام، اللبناني الإيطالي، جبل عامل، حاصبيا الحكومي، ومرجعيون الحكومي وذلك بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود - بلجيكا وسويسرا.



ويأتي هذا الاجتماع من ضمن اجتماعات دورية يعقدها العامة لدعم صمود المستشفيات واستمراريها في تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة تحت وطأة العدوان ، حيث تتم متابعة الاحتياجات بدءا من المستلزمات والأدوية إلى الفيول والأوكسجين والمياه والمواد الغذائية.



وحيا الوزير ناصر الدين "صمود هذه المستشفيات بكوادرها الطبية والتمريضية والإدارية وجهود كل العاملين الذين لا يتوانون عن أداء واجبهم الإنساني وتقديم التضحيات في مواجهة كل المخاطر التي يتعرضون لها".



كما شكر "الصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وكافة المنظمات الدولية على ما تقدمه من دعم لوزارة الصحة العامة والنظام الصحي اللبناني"، مؤكدا أن "هذا الدعم يتكامل مع جهود الوزارة والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي لدعم استمرارية الخدمات الإستشفائية ووقوف المستشفيات إلى جانب أهاليهم ومواطنيهم في المناطق التي تتعرض تكرارا للإعتداءات ".

