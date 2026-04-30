العدوان الإسرائيلي مستمر.. إليكم آخر التطورات الميدانية في الجنوب

شهدت مناطق عدة في الجنوب تصعيداً ميدانياً لافتاً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث نفّذ الجيش الاسرائيلي غارات استهدفت محيط  بلدات كفررمان، مجدلزون، سماعية، الحنية، الكنيسة، القليلة، كونين، المنصوري، شمع، كفرجوز، حاريص، البازورية، صريفا ومعروب.

وفي بلدة تول، أدّت غارة صباحًا إلى استشهاد عائلة كاملة، إذ قضت الأم وبناتها الثلاث، فيما أُصيب شاب بجروح خطرة.

واستشهد شخصين في بلدة الشهابية، كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي حي آل حمزة الواقع بين بلدتي النبطية الفوقا وكفررمان. 

وفي البقاع الشمالي، خرق الطيران الحربي جدار الصوت في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من الهلع.

وفي بلدة زبدين، سقط شهيدان جراء استهداف دراجة نارية، فيما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على دراجة أخرى على طريق العامرية – المنصوري، وذلك بعد انفجار محلّقة إسرائيلية في الموقع نفسه.

كذلك، استهدفت غارة دراجة نارية على الطريق العام في بلدة البازورية، حيث عملت فرق الإسعاف في "جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" والدفاع المدني – مركز البازورية التطوعي على نقل المصابين من المكان المستهدف.

وفي بلدة برج الشمالي، استهدفت مسيّرة موقعاً بالقرب من فريق الهيئة الصحية الإسلامية.

أما في بلدة الحنية، فقد تمكّنت فرق الصليب الأحمر من انتشال جثماني شوقي ووالدته من تحت الأنقاض، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقود ثالث بين الركام.

