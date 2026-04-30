الجيش الاسرائيلي يجدد إنذاره إلى سكان هذه البلدات

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان القرى التالية: جبشيت, حبوش, حاروف, كفر جوز, نبطية الفوقا, عبا, عدشيت الشقيف, عرب صاليم, تول, حومين الفوقا, المجادل, ارزون, دونين, الحميري, معروب
🔴الغارات مستمرة🔴
حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000… https://t.co/Ysyrsih3YH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2026
