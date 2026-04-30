جدول رحلات "طيران الشرق الاوسط" الى غرب افريقيا من 1 أيار ولغاية 7 منه

أعلنت شركة " " في بيان رقمه 26 أ، أنها "الحاقا بالبيان رقم 26، ستحافظ الشركة على جدول رحلاتها الحالي الى غرب افريقيا بواقع 4 رحلات اسبوعيا الى ابيدجان بحيث تكون رحلتين اسبوعيا مع توقف في لاغوس كل اثنين وجمعة ورحلتين اسبوعيا مع توقف في أكرا كل أربعاء وسبت وفقا للجدول المرفق.

يبقى الوضع متغيرا، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يرجى من الركاب الكرام مراجعة MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات".

