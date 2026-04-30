لبنان

ميقاتي رعى توقيع بروتوكول تعاون بين "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" وجامعة البلمند

Lebanon 24
30-04-2026 | 11:28
ميقاتي رعى توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية العزم والسعادة الاجتماعية وجامعة البلمند
رعى الرئيس نجيب ميقاتي توقيع بروتوكول تعاون بين "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"(مراكز الرعاية الصحية) وجامعة البلمند(كلية الطب)وذلك في حفل اقيم في طرابلس اليوم.
وينص البروتوكول على ان تعتمد جامعة البلمند مركزي الرعاية الصحية الأولية التابعين ل"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" كمواقع تدريب سريري لطلاب الطب والمقيمين على كلية الطب في جامعة البلمند،  وتزويد الطلاب بالتدريب العملي والتعرف على مجموعة متنوعة من حالات المرضى، وذلك لتحسين تجربتهم التعليمية".كما تلتزم الجمعية "بتوفير وصيانة مرافق ومعدات طبية عالية الجودة، بالإضافة إلى الكادر الطبي المتخصص اللازم، وكل الخدمات اللوجستية المطلوبة للتدريب الأمثل لطلاب الطب والمقيمين والزملاء في مستشفى البلمند".وفي المقابل، 
ستقدم جامعة البلمند المعلومات والتقنيات  العلمية  لتحسين الأداء في هذه المراكز.
شارك في  الحفل رئيس  جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، الدكتور سامي عازار نائب الرئيس للشؤون الطّبية وعميد كلية الطب الدكتور جورج بحر، رئيس قسم طب الأسرة الدكتور خليل الأشقر، مدير مستشفى النيني الدكتور وهيب النيني والمدير الطّبّي في مستشفى النّيني الدّكتور الياس بيطار. 
وحضر عن "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" مدير الجمعية رياض علم الدين ومسؤولة"مراكز العزم  للرعاية الصحية" بارعة حمد و الدكتور محمد الأيوبي.
وقال الرئيس ميقاتي في المناسبة: ان تعاوننا مع جامعة البلمند متواصل منذ تأسيسها، وهي من الجامعات التي ينضم اليها عدد كبير من ابناء طرابلس والشمال في كل الاختصاصات. نحن على تواصل مع الجامعة   منذ تأسيسها والمنح الجامعية التي قدمتها "جمعية العزم" لدعم طلاب الجامعة  تبلغ حوالى 1500 منحة وتفوق قيمتها ستة ملايين  دولار .
وقال: هذه الاتفاقية تنص على العديد من ابواب التعاون بما يساهم في تأمين مستقبل علمي أفضل لابنائنا،  ويعزز  الخدمات الطبية في مراكز العزم للرعاية الصحية .وإننا واثقون  ان جامعة البلمند ستكون لها مساهمات اساسية في هذا المضمار.
اضاف: طرابلس تحتاج إلى مراكز خاصة لمرضى السكري وأمراض أخرى مزمنة ومراكز توعية ونتمنى أن يثمر هذا التعاون إلى تأمين ما يلزم لمدينة طرابلس والشمال".
بدوره شدد رئيس جامعة البلمند الدكتور  الياس وراق على ان الجامعة هي صرح لجميع اللبنانيين وهو يضم طلابا من كل المناطق والطوائف اللبنانية. واننا نفتخر باقامة هذا التعاون مع جمعية العزم والسعادة الاجتماعية التي تواظب منذ سنوات طويلة على تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية  والتعليمية لابناء طرابلس وكل الشمال.  
بدوره أثنى الدكتور وهيب النيني على دور مراكز  العزم للرعاية الصحية في  الخدمات  الطبية.
 
 
 
 
 
 
