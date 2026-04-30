بعد الإشكال بين طلابها في فرع النبي أيلا... بيان من الجامعة الأنطونية

30-04-2026 | 11:33
بعد الإشكال بين طلابها في فرع النبي أيلا... بيان من الجامعة الأنطونية
صدر عن الأمانة العامة للجامعة الأنطونية البيان التالي:

بالإشارة الى الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي حول الإشكال الذي جرى في حرم الفرع الجامعي في النبي أيلا بين طالبين على خلفيّة خلافٍ في الرأي السياسي بينهما، أصدرت الأمانة العامة للجامعة الأنطونية البيان التالي:

أولاً: تلتزم الجامعة الأنطونية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعده، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأحكام الدستور اللبناني ونظام الجامعة التأسيسي لجهة تأمين خدمة التعليم للكافة، وصون حرية المعتقد، وإبداء الآراء بحريّةٍ على اختلافها، واحترام الرأي الآخر، وذلك من دون أيّ تمييز في الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو الجنس.

ثانياً: تأسف الجامعة الأنطونية لما آلت إليه الأمور بين طلابها المذكورين من خروجٍ عن مقتضيات النقاش الهادئ المسؤول، وتحوّل الخلاف في الرأي بين من يفترض بهم أن يكونوا قدوةً لغيرهم في هذا الصدد، الى تصادمٍ مرفوض يتنافى مع قيمها الجامعية التي تقوم على صون التعددية في الآراء واحتضان النقاش الفكري والسياسي ضمن إطارٍ حضاري قائمٌ على الحوار المتبادل والبنّاء.

ثالثاً: تدين الجامعة الأنطونية بشدّة التصرّفات غير المسؤولة للطلاب المعنيين، ويهمها أن توضح أنها باشرت فوراً بإجراء التحقيقات التي ينصّ عليها نظامها الداخلي في مثل هذه الحالات، للتحقق من ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير التأديبية الصارمة بحق الطلاب المخالفين كلٌّ بحسب فداحة تصرّفاته.


رابعاً: تجدد الجامعة الأنطونية دعوتها الى جميع طلابها وأفراد مجتمعها الأكاديمي التمسّك بقيم الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر، بما يعزّز تأمين بيئة جامعية آمنة ومستقرّة، تليق برسالة التعليم والمعرفة، التي أعرب عنها رئيس الجامعة في رسالته إلى الأسرة الجامعيّة منذ عدّة أيّام. وتدعو في هذا السياق الى توخّي الدقّة والمسؤوليّة في نقل المعلومات التي من شأنها تضليل الرأي العام وتأجيج التوتّر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة الأنطونية في رسالة مفتوحة: في لبنان المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا أو لا نكون
بيان من رئاسة الجامعة اللبنانية.. ماذا جاء فيه؟
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
في ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان.. رئيس الجامعة الأنطونية يوجه رسالة مفتوحة للأسرة الجامعية
