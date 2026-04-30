عن إنتشار الجيش في بيروت والجنوب... ماذا كشف مسؤول عسكريّ؟

قال مسؤول عسكري لبنانيّ، إنّ "الجيش عاد إلى 20 نقطة جنوبي أخلاها الشهر الماضي".

وأضاف المسؤول لـ" "، أنّ "ال قوات الإسرائيليّة تستهدف الجيش أثناء عمليات إنقاذ المواطنين في المناطق الحدودية".

وأشار إلى أنّ "المنطقة المحتلة من قبل تبلغ نحو 600 كيلومتر مربع".

وتابع: "عززنا قواتنا وإجراءاتنا في تنفيذا لقرار الحكومة بسط سلطتها على العاصمة".



