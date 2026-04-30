استشهد مع أفراد من عائلته.... الجيش نعى العسكريّ علي رفعت جابر

صدر عن البيان التالي:

تنعى قيادة الجيش – ، المعاون الشهيد جابر الذي استشهد بتاريخ 30 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفررمان - .



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 23 /11 /1995 كفرتبنيت – النبطية.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)

وكان الجيش أشار إلى أنّ جابر، استشهد مع عددٍ من أفراد عائلته في الغارة الإسرائيليّة.