وزارة الصحة تُعلن عن حصيلة غارتيّ تول وجبشيت

أعلنت ، أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة تول - ، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص من بينهم 3 سيّدات، إضافة إلى إصابة 13 شخصاً من بينهم 5 أطفال و4 سيّدات.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة جبشيت - قضاء ، أدت إلى إستشهاد 4 أشخاص من بينهم طفلان وسيّدة، وإصابة 9 أشخاص من بينهم 3 أطفال و4 سيّدات.