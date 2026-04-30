بلدية برج الشمالي تمنع تجول الدراجات النارية بعد الثامنة مساءً

اشارت بلدية برج - ، في بيان، الى انه "حرصًا على السلامة العامة، وحفاظًا على أمن المواطنين، تُهيب البلدية بجميع أصحاب الدراجات النارية عدم التحرك أو التجول بها في شوارع البلدة، بعد الساعة الثامنة مساء وذلك خلال الفترة الراهنة، لما قد يشكّله ذلك من خطر على السلامة العامة وراحة الأهالي.



كما دعت البلدية إلى "الالتزام بهذا التوجيه، والتعاون مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة الجميع".

Advertisement