لبنان

ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان

30-04-2026 | 14:15
قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ "المنخفض المُقبل الذي سيضرب لبنان قبل ظهر الاحد ولغاية ظهر الثلاثاء، سيغطي الجبال التي تعلو 1900 متر بالثلوج وستكون التراكمات الجيّدة والملحوظة فوق 2200 متر بسبب النزول القطبي الذي سيضرب تركيا واليونان يوم غدّ الجمعة، وسيتمدد نحو لبنان فجر الاثنين 04 أيار على طبقة 700hpa فتهبط الحرارة على القرنة السوداء نحو 7 تحت الصفر وعلى ارتفاع 2200 الى -2".
وأضاف الأب خنيصر: "سوف تشتد سرعة الرياح بين مساء الاحد ومساء الاثنين لتلامس 70-90 كم في الساعة بخاصة في الشمال والبقاع مع ارتفاع موج البحر نحو 3 امتار".
وتابع: "تتساقط امطار متوسطة ومتفرقة لتتحول مع تقدم الساعات الى طوفانية وربما تتشكل السيول ساحلا وجبلاً. خطر من تساقط حبات البرَد الوارد حتى الساعة على الرادار بخاصة على الخط الساحلي والجبال والبقاع الغربي والاوسط". 
وأشار إلى أنّ "الحرارة ستصل مساء الاثنين ومساء الثلاثاء على الساحل في ساعات الليل الى 12 و13 درجة، وعلى الجبال 5-7 درجات والبقاع 5-6 درجات وعلى 2000 متر -1".
 
 
 
