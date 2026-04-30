تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
30-04-2026
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب
إيلي خنيصر
، إنّ "المنخفض المُقبل الذي سيضرب
لبنان
قبل ظهر الاحد ولغاية ظهر الثلاثاء، سيغطي الجبال التي تعلو 1900 متر بالثلوج وستكون التراكمات الجيّدة والملحوظة فوق 2200 متر بسبب النزول القطبي الذي سيضرب
تركيا
واليونان يوم غدّ الجمعة، وسيتمدد نحو لبنان فجر الاثنين 04 أيار على طبقة 700hpa فتهبط الحرارة على القرنة السوداء نحو 7 تحت الصفر وعلى ارتفاع 2200 الى -2".
وأضاف الأب
خنيصر
: "سوف تشتد سرعة الرياح بين مساء الاحد ومساء الاثنين لتلامس 70-90 كم في الساعة بخاصة في
الشمال
والبقاع مع ارتفاع موج البحر نحو 3 امتار".
وتابع: "تتساقط امطار متوسطة ومتفرقة لتتحول مع تقدم الساعات الى طوفانية وربما تتشكل السيول ساحلا وجبلاً. خطر من تساقط حبات البرَد الوارد حتى الساعة على الرادار بخاصة على الخط الساحلي والجبال والبقاع
الغربي
والاوسط".
وأشار إلى أنّ "الحرارة ستصل مساء الاثنين ومساء الثلاثاء على الساحل في ساعات الليل الى 12 و13 درجة،
وعلى الجبال 5-7 درجات والبقاع 5-6 درجات وعلى 2000 متر -1".
البقاع الغربي
إيلي خنيصر
اليونان
البقاع
الغربي
الشمال
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24