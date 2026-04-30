دهم منازل وضبط أسلحة في هذه المنطقة!

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلقي النار خلال إشكال في بلدة إيعات - ، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت المواطنَين (ف.ز.) و(م.ز.) والفلسطيني (ي.ص.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.

