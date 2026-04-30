مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 30/4/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







في العرف لا هدنة ولا وقف لإطلاق نار ولا من يحزنون... فالعدوان يمضي قتلا وتدميرا وتخريبا من دون إقامة وزن لأعراف ومواثيق قانونية ودولية.







اليوم العدواني الجديد افتتح بقصف جوي حربي ومسير ومدفعي غطى بلدات وقرى عدة في أقضية النبطية وبنت جبيل وصور أتبعه العدو بإنذار طال ثماني قرى جنوبيه قبل ان يعمد الى قصفها في سعي منه لتحويلها إلى منطقة محروقة شمال ما يسميها بمنطقة الخط الأصفر.







أما أبرز البلدات التي إرتقى فيها شهداء اليوم فهي: جبشيت وتول وحاروف وصريفا والشهابية وزبدين.







وإلى كل الشهداء ولا سيما العمال الشهداء وجه الرئيس نبيه بري تحية واعتزازا وتقديرا لافتا إلى أنهم رسموا بدمهم خطا أحمر في مواجهة خط الإحتلال الأصفر وأكد أن الأول من أيار هذا العام بكل ما يحمله من ألم ووجع يجب أن يكون دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية للتحرك من أجل إلزام إسرائيل بوقف عدوانها فورا قبل أي شيء آخر والإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول جرائمها.







من جهة اخرى تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا من الايراني عباس عراقجي شدد فيه الأخير على ان وقف الاعتداءات الاسرائيلية على يعد جزءا من تفاهم وقف اطلاق النار بين ايران والولايات المتحدة وسيبقى بندا اساسيا في اي مسار مستقبلي.







وفي انعكاس لجرائم العدو وإعتداءاته المستمرة أكد رئيس أركان العدو إيال زامير من بلدة الطيبة المحتلة التمسك بما يسمى الخط الأصفر لمنع إطلاق نار مباشر على المستوطنات الشمالية معتبرا أن جيشه حقق هذا الهدف.







لكن الواقع الميداني المقاوم يدحض هذا النجاح المزعوم وما حصل اليوم في مستوطنة شوميرا خير مثال... وكذلك الأمر بالنسبة لما حصل فوق النبطية من إسقاط لطائرة مسيرة معادية متطورة بصاروخ أرض - جو.







هاتان الواقعتان تعكسان - مع ما سبقهما وما سيعقبهما - ارتفاع كلفة الإحتلال التي تفرضها المقاومة عبر انتهاج مرونة شديدة في عملها وإسقاط دور الشريط الحدودي الجديد كمنطقة عازلة قادرة على حماية المستوطنات وتحويل هذه المنطقة إلى مصيدة للدبابات والجنود.







وإلى المشهد الإقليمي الأبعد الذي يتحول مسرحه إلى مصيدة للمزيد من التطورات آخرها معلومات مسوقة عبر الإعلام الأميركي عن خطط عسكرية جديدة تستهدف إيران من ضمنها السيطرة على مضيق هرمز.







وعززت هذه التهديدات تغريدة للرئيس الأميركي يقول فيها: العاصفة آتية.. ولا شيء يمكن وقف ما هو آت...







وتأتي هذه التهديدات قبل ساعات من انتهاء مهلة الستين يوما التي تخول الرئيس دونالد ترامب شن حرب خلالها على الجمهورية الإسلامية من دون موافقة الكونغرس.







والحرب التي يلوح ترامب باستئنافها بلغت كلفتها حتى الآن خمسة وعشرين مليار دولار بحسب البنتاغون وما بين أربعين وخمسين مليارا بحسب الCNN نقلا عن خبراء.







أما النفط فحدث عن قفزاته ولا حرج... فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة سبعة بالمئة ليبلغ سعر البرميل الواحد نحو مئة وسبعة وعشرين دولارا في التعاملات الآسيوية.







في المقابل العاصفة التي تحدث عنها ترامب لجمها مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد مجتبى خامنئي عبر تأكيده أن معادلة مضيق هرمز ستصب في مصلحة جميع الدول وأن مستقبل الخليج الفارسي سيكون مستقبلا خاليا من الوجود الأميركي مضيفا: نحن مع جيراننا في هذا الخليج وبحر عمان «مصير واحد».







* مقدمة الـ"أم تي في"







الجنوب يشتعل عسكريا، والداخل يشتعل سياسيا.







فاسرائيل تواصل استهدافاتها وانذاراتها بالاخلاء التي شملت أربعا وعشرين قرية وبلدة في اقضية صور والنبطية وبنت جبيل، ما أدى الى تسجيل حركة نزوح كثيفة في اتجاه بيروت.







والواضح ان معظم العمليات العسكرية الاسرائيلية تستهدف ما بعد الخط الاصفر،



ما يؤشر الى رغبة اسرائيلية في توسيع نطاق المنطقة الامنية.







وقد اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان اسرائيل ستدمر البنى التحتية لحزب الله في المنطقة الامنية تحت الارض وفوقها كما حصل في غزة،







علما ان القناة 12 الاسرائيلية افادت انه اذا لم تثمر المحادثات مع لبنان في الوقت المحدد، فان الحكومة الاسرائيلية ستطلب من الادارة الاميركية العودة الى الخطة الاصلية، ما يعني ان اسرائيل تلوح بالعودة الى الحرب.







بالتوازي، الوضع ليس على طبيعته بين بعبدا وعين التينة.



فبعد رد الرئيس بري على الرئيس عون ساد الصمت بين المقرين. وهو صمت سيتواصل ويتعمق طالما ان الثنائي - امل لا يريد المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، في حين ان السلطة التنفيذية مصرة على الاستمرار في هذا المسار.







وفي الاطار ثمة ترقب للزيارة التي سيقوم بها السفير في لبنان ميشال عيسى الى بعبدا في الساعات المقبلة، والتي قد يعرف بعدها ما اذا كانت الدعوة التي ستوجهها الادارة الاميركية الى الرئيس عون حدد موعدها.



اقليميا، اميركا تلوح باستئناف الضربات ضد ايران، وطهران ترد مهددة بضربات مؤلمة وقوية ضد مواقع اميركية.







بالتوازي اعرب الرئيس الايراني عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع أميركا، شرط ان تغير واشنطن سلوكها.



البداية من الإنذارات التي استهدفت بلدات في عمق الجنوب، فيما الغارات تتكثف وتتوسع نطاقا، التفاصيل في هذا التقرير.







* مقدمة "المنار"







كأصحاب الفيل هم الصهاينة المحتلون، من شتولا وشوميرا إلى القنطرة وشمع وبلاط وبنت جبيل وكل بنات العز من قرى عاملة والجنوب.







وطيور الأبابيل هي مسيرات المقاومين المدافعين عن شرف وسيادة وكرامة ودماء اللبنانيين، وحجارة السجيل هي صواريخهم ومحلقاتهم التي تتساقط من علياء الثأر لدماء الشهداء الأبرياء من عائلات بأكملها ومسعفين وعسكريين ومدنيين، فجعلت جنود العدو ودباباته كعصف مأكول.







فالبلد الذي تعصف به العدوانية الصهيونية المتواصلة على عين الهدنة وادعاء وقف إطلاق النار، يخوض رجاله ملاحم البطولة والاقتدار، وفوق موجات الحقد والغارات التي عمت اليوم مناطق الجنوب اللبناني وأدت لارتكاب المجازر في عدة قرى، وابقت بعض العائلات تحت الأنقاض، وصل المقاومون إلى تجمعات العدو بمسيرات ومحلقات مفخخة اصابت دباباته وناقلات جنده بما حملت، ومرابض مدفعيته وتجمعات جنوده، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، اعترف إعلامهم بقتيلين وأكثر من خمسة وعشرين جريحا، مع التأكيد أن الحوادث في الشمال صعبة، وأن الخيارات أصعب.







وستزداد حالتهم صعوبة بحسب كتلة الوفاء للمقاومة التي أكدت على مواجهة العدوانية الصهيونية، سائلة السلطة عن موقفها وهدنتها المزعومة.







هدنة مشظات كانت محط نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي دان الاعتداءات الصهيونية المتمادية على لبنان، وأكد أن وقفها سيبقى بندا أساسيا لإيران على جدول أي مفاوضات.







وعلى جدول إيران لا مكان للخضوع أو الاستسلام، فالانتصارات التي تحققها الجمهورية الاسلامية ستكون بداية النظام الجديد للعالم، والخليج سيكون مشرقا من دون الأميركية كما أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي، معتبرا أن إيران تشترك في مصير واحد مع جيرانها في الخليج، وقد بدأ يتشكل فصل جديد للمنطقة ومضيق هرمز.







وأما تهديدات وعنتريات القيادة المركزية الأميركية بمعاودة تنفيذ ضربات سريعة وقصيرة ضد إيران، فقد أجاب عليها قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، بأن بلاده سترد على أي عمليات للعدو ولو كانت سريعة وقصيرة بضربات موجعة طويلة وممتدة من القواعد والمصالح البرية إلى حاملات الطائرات في اعالي البحار.







* مقدمة الـ"أو تي في"







في توقيت دقيق لا يحتمل الكثير من الهوامش، اختارت الحكومة أن تفتح باب التعيينات القضائية… لكن من خارج جدول الأعمال. خطوة حملت عناوين مؤسساتية، بقدر ما أثارت تساؤلات حول الأسلوب والتوقيت، بين من يراها ضرورة لتفعيل القضاء، ومن يعتبرها امتدادا لنهج يفتقد الشفافية في إدارة الملفات الحساسة.







ليبقى بالتالي تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدعيا عاما لدى محكمة التمييز، والقاضي أسامة منيمنة رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، عنوانين، التوقف عندهما اساس في تقييم عمل حكومة اختارت لنفسها نهج الاصلاح ولم تنجح بعد بشهادة اكثر من مؤسسة دولية على تماس بالوضع اللبناني.







وأما في السياسة فاتت دعوة تكتل لبنان القوي إلى رفض أي احتلال إسرائيلي لأي أرض لبنانية أو إقامة منطقة عازلة، فيما يبرز طرح مواز على لسان رئيس التيار جبران باسيل يؤكد قبول مبدأ التفاوض كأداة لاستعادة الحقوق لا التفريط بها، على أن يبقى شكله خاضعا لحسابات اللحظة وشروطها.







أما الميدان، فلا ينتظر طويلا… إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء بلدات جنوبية يعيد رفع منسوب التوتر، ويضع لبنان مجددا على تماس مباشر مع احتمالات التصعيد.







وفي خلفية المشهد، إقليم يغلي… على وقع استعدادات واشنطن لسيناريوهات التصعيد والتي ستتبلور اكثر عقب الاحاطة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول خطط عسكرية محتملة ضد إيران، في مؤشر إلى أن الخيارات الصعبة لا تزال على الطاولة.







* مقدمة الـ"أل بي سي"







طاولة إسلام آباد عالقة... حرب منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان مستعرة، ومن طهران إلى بيروت ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة، وبكلمتين مختصرتين: الأفق مسدود.







مسؤول أميركي قال لرويترز إن كبار القادة العسكريين ، ومنهم قائد القيادة المركزية، سيقدمون إحاطة للرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم حول إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.







في المقابل، قالت إيران اليوم إنها سترد "بضربات مطولة ومؤلمة" على مواقع أميركية إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات.







هذا التحدي المتبادل يرى فيه مراقبون أنه يعقد خطط واشنطن لتشكيل تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز.







وفي التداعيات، أظهرت بيانات شحن وقال محللون إن الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية أدى إلى انخفاض صادرات طهران النفطية، مما تسبب في تكدس مخزون متزايد من النفط الخام على متن ناقلات النفط، مع نفاد مساحة التخزين في المواقع الإيرانية.







على الجبهة مع لبنان، المعطى العسكري الجديد لدى حزب الله والمتمثل بضربات الدرونز المفخخة، لم يحجب الإهتمام بعمليات التدمير الممنهجة والجرف الهائل داخل نطاق منطقة الخط الأصفر والواضح أن إسرائيل ماذية في هذا المخطط، وتبرز بين وقت وأخر فيديوهات عن أنفاق وأسلحة وذخائر، كتبرير للرأي العام الغربي ولاسيما الأميركي للعمليات الميدانية التي تقوم بها.







في الملفات الداخلية، عين مجلس الوزراء القاضي أحمد رامي الحاج مدعيا عاما لدى محكمة التمييز، والقاضي أسامة منيمنة رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.







* مقدمة "الجديد"







بالتوافق تدوم النعم ومن بركاته تعيين مدع عام أصيل يشكل رأس قضاء الدولة وعمودها العدلي لأعوام إلى الأمام "وإفرح يا قلبي" من كلمات أحمد رامي الحاج وأداء الكورس الحكومي وعدوى الفرحة انتقلت إلى التفتيش القضائي بتسمية أسامة منيمنة لتولي المنصب مع وقف التنفيذ حتى تقاعد سلفه " بأول إيام الصيفية".







وبذلك قطعت جلسة مجلس الوزراء قطوع القضاء بالتساوي بين الإقليم مسقط رأس المدعين العامين وبين بيروت بجائزة ترضية للعاصمة ليبقى قدر باقي الشواغر الإدارية في الفئة الأولى معلقا على "الميثاقية السياسية" ومع واسع الرحمة على آلية التعيينات رفعت صلاة الغائب في القصر على نية ردم الفجوة بين الرئاسات بطرح ملف التفاوض على طاولة بعبدا وفرملة الذهاب نحو طاولة واشنطن بيدين فارغتين.







وسجل محضر الجلسة " جلسة استجواب" هادىء أجاب خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون على الأسئلة المرتبطة ببيان الخارجية الأميركية وكلام بنيامين نتنياهو فيما ارتدى رئيس الحكومة نواف سلام ثوب القاضي.







وفي مرافعته أمام الوزراء أوضح أن لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن والأولوية لوقف إطلاق النار بحسب المقررات التي تلاها وزير الإعلام بول مرقص وفي إحاطة لأجواء التشنج التي نتجت بين الرئاستين الأولى والثانية ورافقت الساعات القليلة الماضية وأخذت بطريقها لقاء الأربعاء فإن شد العصب في لبنان لم يكن سوى جزء من حرب الأعصاب بين واشنطن وطهران.







وعلى مضيقها أصبحت الساحة اللبنانية اللاعب بين لاعبين2 وصندوقة بريد بين الطرفين فعين دونالد ترامب على عون لاستضافته في البيت الأبيض وقلب إيران موصول بعين التينة عبر اتصال وزير الخارجية عباس عراقجي بالرئيس نبيه بري وفي تأكيد المؤكد ببيان رسمي.







أوضح عراقجي لبري أن وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان مشمول بالاتفاق مع أميركا وأن لبنان سيظل محل اهتمام إيران في أي مسار مستقبلي أعاد عراقجي القضية اللبنانية إلى الحضن الإيراني فيما أمام الرئاسة والحكومة وبعد خيار الذهاب إلى المفاوضات ورقة قوة عربية وخليجية مستمدة من روح مبادرة السلام العربية طرحتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام ألفين.







والتمسك بهذه الورقة من شأنه أن يشكل مظلة للبنان ويحصن ساحته الداخلية وسط ميدان ملتهب جنوبا ويلقي بتداعياته على كل البلاد حيث لا تزال إسرائيل تمعن في تدمير القرى ونسف معالمها وصروحها جنوب الليطاني وتستهدف المدنيين بالغارات المتواصلة على البلدات الواقعة شمال النهر.







وعلى مسار القتل والتدمير والتهجير أعلن وزير حربها القرى الواقعة ضمن "خط الموت الأصفر" أراضي محروقة>







وأما في شأن الحراك السياسي المتفرع من الميدان فلقاء للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جنين بلاسخارت القادمة من تل أبيب مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أطلعته خلاله على نتائج اتصالاتها في إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد، ليبقى المشهد الأكثر ضبابية مع تلبد سماء باكستان بغيوم التصعيد الأميركي الإيراني.







وإن كانت قنوات الاتصال بشأن إعادة الطرفين إلى بيت طاعة التفاوض إلا أن طهران تحدثت اليوم بلسان مرشدها وإن بالمراسلة فقد اعتبر أن الانتصارات التي تحققت في ظل المقاومة القوية ستكون مقدمة لنظام إقليمي وعالمي جديد وأن القواعد الجديدة لإدارة مضيق هرمز ستجلب الرفاه والتقدم لجميع شعوب المنطقة عبر منع استغلال "الأعداء" لهذا الممر المائي.



