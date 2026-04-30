تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سوريا قلقة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

30-04-2026 | 22:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عبد المنعم علي عيسى في" الديار": تخشى دمشق أن يؤدي أي اتفاق محتمل، ما بين «اسرائيل» ولبنان، إلى خروج الأخير من الحضن العربي إلى تحت «المظلة» الأميركية الإسرائيلية المباشرة، وهذه الخشية تزداد مفاعليها عبر الوضعية الراهنة التي تجد بيروت نفسها من خلالها بحاجة إلى ما هو أبعد من «السلام» المنفرد، فالوضعية إياها تفرض حالا من الإحتياج إلى «مظلة» عربية تكون واقية لإمكان تحول لبنان إلى ورقة تفاوض ما بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وبين طهران من جهة أخرى، ففي «أعراف» التفاوض من الصعب استبعاد أية احتمالات مهما صغر شأنها، فكيف إذا ما كان «المتفاوض عليه» هو على رسم ملامح المنطقة وتوازناتها لعقود و لربما أكثر، ومن المؤكد أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، الدائرة منذ أسابيع، كانت قد أدخلت البلاد في حال من الخطورة لربما تفوق فيها تلك المتأتية من الحرب نفسها، والجميع يدرك أن الهدنة لن تكون أكثر من وقف لإطلاق النار المؤقت الذي يهدف إلى شراء الوقت وليس أكثر، ولربما كان تجدد القتال على جبهة الجنوب، الذي سيكون أشد ضراوة فيما لو حصل، قد يفضي إلى صدام بين مسار الدولة ومسار المقاومة، مما تنبئ به العديد من المؤشرات، وعليه فإن التقدم على صعيد المفاوضات، خصوصا في ظل التقارير التي تقول بوجود تعهد أميركي يظل مستحقا، فيما إذا وافق الرئيس اللبناني على لقاء نتنياهو وإذا ما تعهدت الدولة اللبنانية بحل « أزمة» سلاح حزب الله بأن تخرج هذه المفاوضات بخطوات عملية من شأنها أن تلبي مطالب بيروت في وقف كل أشكال الإعتداءات الإسرائيلية، سوف يؤدي، في ظل تفاوض غير متكافئ، إلى فرض وقائع ميدانية وسياسية تحت ضغط النار، ولسوف تكون لها تداعياتها المؤكدة على دمشق التي ترى أن التوازن القائم ما بين طرفي التفاوض سوف يشكل فرصة لانتزاع تنازلات لبنانية، ميدانية وسياسية أيضا، من الصعب على أي دولة مستقرة القبول بها.

أكد مصدر سوري في اتصال مع «الديار» أن «مصادر القلق السوري من مسار التفاوض اللبناني - (الإسرائيلي) متعددة الأوجه»، وأضاف أن «القلق يتعدى حدود الإنفراد الإسرائيلي بسوريا ما بعد توقيع الإتفاق مع لبنان»، مشيرا إلى أن المصلحة السورية تكمن اليوم في» إحياء لبنان لاتفاق الهدنة الموقع مع(اسرائيل) عام 1949، أو التوصل إلى هدنة جديدة يمكن لها أن تؤسس لمسار تفاضي طويل ريثما تتكشف التوازنات الجديدة في المنطقة».
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تدعو لترسيخ سيادة لبنان وتثمّن الدعم الكندي وتواكب مسار المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مصادر: من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب حذر لجولة المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية غدا ولا جواب اسرائيليا بعد بشأن وقف اطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

اللبناني على

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24