مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف

لفت مصدر أمني إلى أنه، في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار، تبلّغ من عدد من الأهالي الذين عادوا إلى جنوب لتفقد منازلهم، وتحديداً في بلدة تولين الواقعة جنوب الليطاني بالقرب من بلدة القنطرة، أنهم لدى وصولهم إلى منازلهم التي لا تزال قائمة، فوجئوا بوجود عدد من المسلحين الشبان داخل بعض هذه المنازل، وهم غرباء عن البلدة وعن بيئتها أيضاً.وبعد الحديث معهم، تبيّن أنهم من أبناء مخيمات اللاجئين في ، وذلك بحسب ما أكد الأهالي نقلاً عما صرّح به هؤلاء المسلحون، الذين غادروا أماكن تمركزهم داخل هذه المنازل فور حضور أصحابها لتفقدها.