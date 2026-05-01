|
لبنان
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
01-05-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر أمني إلى أنه، في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار، تبلّغ من عدد من الأهالي الذين عادوا إلى جنوب
الليطاني
لتفقد منازلهم، وتحديداً في بلدة تولين الواقعة جنوب الليطاني بالقرب من بلدة القنطرة، أنهم لدى وصولهم إلى منازلهم التي لا تزال قائمة، فوجئوا بوجود عدد من المسلحين الشبان داخل بعض هذه المنازل، وهم غرباء عن البلدة وعن بيئتها أيضاً.
وبعد الحديث معهم، تبيّن أنهم من أبناء مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين
في
شمال لبنان
، وذلك بحسب ما أكد الأهالي نقلاً عما صرّح به هؤلاء المسلحون، الذين غادروا أماكن تمركزهم داخل هذه المنازل فور حضور أصحابها لتفقدها.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني: غارة مقاتلة تستهدف مقرا لفصائل مسلحة في ناحية القيارة جنوب الموصل
Lebanon 24
مصدر أمني: غارة مقاتلة تستهدف مقرا لفصائل مسلحة في ناحية القيارة جنوب الموصل
01/05/2026 10:41:57
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" عن مصدر أمني عراقي: سقوط مسيّرة على منزل بمنطقة العامرية غرب بغداد
Lebanon 24
"العربية" عن مصدر أمني عراقي: سقوط مسيّرة على منزل بمنطقة العامرية غرب بغداد
01/05/2026 10:41:57
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
01/05/2026 10:41:57
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني لبناني للجزيرة: توغل إسرائيلي لمئات الأمتار في بلدتي كفركلا والقوزح جنوبي
Lebanon 24
مصدر أمني لبناني للجزيرة: توغل إسرائيلي لمئات الأمتار في بلدتي كفركلا والقوزح جنوبي
01/05/2026 10:41:57
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خطوة واحدة قد تغيّر مصير لبنان.. تقرير يتكلم عنها
Lebanon 24
خطوة واحدة قد تغيّر مصير لبنان.. تقرير يتكلم عنها
03:29 | 2026-05-01
01/05/2026 03:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "الحزب": سيأتي الوعد الصادق وسنرفع رايات النصر في الجنوب
Lebanon 24
نائب "الحزب": سيأتي الوعد الصادق وسنرفع رايات النصر في الجنوب
03:22 | 2026-05-01
01/05/2026 03:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع علماء جبل عامل: الصمت الرسمي على العدوان يضعف الدولة
Lebanon 24
تجمع علماء جبل عامل: الصمت الرسمي على العدوان يضعف الدولة
02:50 | 2026-05-01
01/05/2026 02:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يثني على دولة عربية
Lebanon 24
بري يثني على دولة عربية
02:45 | 2026-05-01
01/05/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
Lebanon 24
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
02:36 | 2026-05-01
01/05/2026 02:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
07:00 | 2026-04-30
30/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
05:00 | 2026-04-30
30/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اللغز في أصفهان.. أين اختفى اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب؟
Lebanon 24
اللغز في أصفهان.. أين اختفى اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب؟
06:00 | 2026-04-30
30/04/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
03:29 | 2026-05-01
خطوة واحدة قد تغيّر مصير لبنان.. تقرير يتكلم عنها
03:22 | 2026-05-01
نائب "الحزب": سيأتي الوعد الصادق وسنرفع رايات النصر في الجنوب
02:50 | 2026-05-01
تجمع علماء جبل عامل: الصمت الرسمي على العدوان يضعف الدولة
02:45 | 2026-05-01
بري يثني على دولة عربية
02:36 | 2026-05-01
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
02:33 | 2026-05-01
جعجع بحث مع وفد من حزب "حركة التغيير" في آخر التطورات السياسية
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 10:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
