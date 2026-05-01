عن معاناة العمال.. هذا ما قاله سلام في عيدهم

كتب رئيس الحكومة على منصة "أكس": "في عيد العمّال، أتوجّه إلى كل عاملةٍ وعاملٍ في ، إلى من ينهضون كل صباح رغم القلق والضيق، ويواصلون العمل في ظلّ ظروفٍ قاسية لم يعرفها وطننا من قبل".

وأضاف: "أدرك حجم المعاناة التي يعيشها كثيرون منكم، من فقدانٍ للوظائف، وتراجعٍ في القدرة الشرائية، وضغطٍ يوميّ يثقل كاهلكم. ومن موقع المسؤولية، أؤكّد لكم أنّنا سنواصل العمل الجاد لتحسين ظروف حياتكم، واستعادة كل شبرٍ من ارضنا المحتلة، واستكمال مسيرة الإصلاح، والنهوض بالاقتصاد بما يخلق فرص عمل جديدة، ويعيد الاستقرار، ويضع البلاد على مسار التعافي الحقيقي".

Advertisement