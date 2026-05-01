بالصور.. مسرحية دينية على مسرح كازينو لبنان

01-05-2026 | 02:07
قدّم تلامذة ثانوية مار اسطفان لراهبات القلبين الأقدسين -البترون، مسرحية دينية بعنوان "حكاية عمر" على مسرح كازينو لبنان، كتبت نصوصها وأخرجتها انطوانيت معاز وشاركت أنا أغوبيان ورانيا ريفوني في إعداد الرقص الكوريغرافي، وأدّى الخوري عميد معاز الصوت، فيما جاءت الألحان من توقيع جوزيف كلاب.

في البداية، رحب مدير المدرسة هادي بركات بالحضور وعرض للعمل المسرحي ومراحل انجازه واعداده شاكرا كل من ساهم وأعطى من وقته وجهده لانجاح العمل وثمن التزام التلاميذ.

حضر المسرحية حشد كبير من المدعوين وأهالي الطلاب بالاضافة الى افراد الهيئتين الادارية والتعليمية.

واستعرضت المسرحية الحقبة التي عاش فيها السيد المسيح في السامرة، منذ المعجزة الأولى في عرس قانا الجليل، مرورًا بسلسلة من الآيات الإلهية التي شملت شفاء الأعمى والأبرص والنازفة، وإقامة لعازر من بين الأموات، وصولًا إلى محاكمته والعشاء الأخير، قبل آلامه وصلبه وموته وقيامته من بين الأموات، في معالجة درامية مؤثرة حملت أبعادًا إيمانية وإنسانية عميقة.

شارك في العرض المسرحي زهاء 110 تلاميذا من صفوف الشهادة المتوسطة والأول الثانوي والبكالوريا – القسم الأول، قدّموا أداءً تمثيليا احترافيا.

وبعد انتهاء العرض هنأت رئيسة المدرسة الاخت ألين صادر الطلاب وشكرت لهم جهودهم ومشاركتهم المميزة كما شكرت الحضور والاهالي على تشجيعهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
