قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟

نشرَ موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن استخدام " " في لمدفع الميدان "M-46" عيار 130 ملم، لاستهداف تجمعات الجيش في جنوب وداخل المُستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان.



ما هي أبرز المعلومات حول هذا المدفع؟



- هو مدفع ميداني المقطور عيار 130 ملم طراز M1954 (M-46).



- يُلقم يدوياً ويُجرّ، وتم صُنعه في الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين، وقد رُصد لأول مرة من قبل الغرب عام 1954.



- طُوّر مدفع "M-46" من مدفع "M-36" البحري عيار 130 ملم، المستخدم على السفن وفي الدفاع الساحلي.



- لسنوات عديدة، كان من بين أطول المدافع مدىً في ذلك الوقت، حيث بلغ مداه أكثر من 27 كيلومتراً (بدون مساعدة) و40 كيلومتراً (بمساعدة).



- يحتوي على ماسورة عيار 55، مزودة بآلية إغلاق منزلقة أفقية ذات فكين مربوطين، ومكبح فوهة فعالة إلى حد كبير في تقليل وميض الفوهة.



- يتكون نظام الارتداد الهيدروليكي الهوائي من مخفف ارتداد أسفل الماسورة ومُسترد للارتداد فوقها.



- تُتيح الماسورة الطويلة احتراق كامل للحشوة الدافعة للذخيرة، وبالتالي زيادة تسارع المقذوف، مما يُتيح له الوصول إلى سرعة ابتدائية تبلغ 930 م/ث.



- تشمل القذائف التي تُطلق منه: قذائف شديدة الانفجار ومشظية، وقذائف صلبة خارقة للدروع، وقذائف دخانية، وقذائف إضاءة، وقذائف كيميائية، وقذائف خارقة للدروع شديدة الانفجار وقذائف المدى البعيد.



- يبلغ الحد لمعدل إطلاق النار 6-7 طلقات/دقيقة، وحوالي 70 طلقة/ساعة.



- المواصفات الفنية والعددية:



1- الوزن: 7700 كغ.



2- الطول: 11.73 متراً.



3- طول السبطانة: 7.15 متراً.



4- : 2.45 متراً.



5- الارتفاع: 2.55 م.



6- الطاقم في الجيش النظامي: 8 أفراد (لكن حزب الله يعتمد 3 أفراد لتشغيله وفقاً لمشاهد الفيديو لإحدى العمليات).



7- القذيفة: 130 × 845 مم R (تحميل منفصل للشحنة والقذيفة).



8- آلية الإغلاق: إسفين انزلاقي أفقي.



9- آلية الارتداد: هيدروليكي هوائي.



10- زاوية الارتفاع: من -2.5° إلى 45°.



11- زاوية الدوران: 50°.



12- أقصى مدى إطلاق:



- 27.15 كم (بدون مساعدة).



- 35 كم (مع قاعدة تهوية).



- 44 كم (بمساعدة صاروخية).

