لبنان

قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟

01-05-2026 | 13:00
نشرَ موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن استخدام "حزب الله" في جنوب لبنان لمدفع الميدان "M-46" عيار 130 ملم، لاستهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وداخل المُستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.

ما هي أبرز المعلومات حول هذا المدفع؟

- هو مدفع ميداني المقطور عيار 130 ملم طراز M1954 (M-46).

- يُلقم يدوياً ويُجرّ، وتم صُنعه في الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين، وقد رُصد لأول مرة من قبل الغرب عام 1954. 

- طُوّر مدفع "M-46" من مدفع "M-36" البحري عيار 130 ملم، المستخدم على السفن وفي الدفاع الساحلي.

- لسنوات عديدة، كان من بين أطول المدافع مدىً في ذلك الوقت، حيث بلغ مداه أكثر من 27 كيلومتراً (بدون مساعدة) و40 كيلومتراً (بمساعدة).

- يحتوي على ماسورة عيار 55، مزودة بآلية إغلاق منزلقة أفقية ذات فكين مربوطين، ومكبح فوهة فعالة إلى حد كبير في تقليل وميض الفوهة. 

- يتكون نظام الارتداد الهيدروليكي الهوائي من مخفف ارتداد أسفل الماسورة ومُسترد للارتداد فوقها. 

- تُتيح الماسورة الطويلة احتراق كامل للحشوة الدافعة للذخيرة، وبالتالي زيادة تسارع المقذوف، مما يُتيح له الوصول إلى سرعة ابتدائية تبلغ 930 م/ث.

- تشمل القذائف التي تُطلق منه: قذائف شديدة الانفجار ومشظية، وقذائف صلبة خارقة للدروع، وقذائف دخانية، وقذائف إضاءة، وقذائف كيميائية، وقذائف خارقة للدروع شديدة الانفجار وقذائف المدى البعيد.

- يبلغ الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار 6-7 طلقات/دقيقة، وحوالي 70 طلقة/ساعة.

- المواصفات الفنية والعددية:

1- الوزن: 7700 كغ.

2- الطول: 11.73 متراً.

3- طول السبطانة: 7.15 متراً.

4- العرض: 2.45 متراً.

5- الارتفاع: 2.55 م.

6- الطاقم في الجيش النظامي: 8 أفراد (لكن حزب الله يعتمد 3 أفراد لتشغيله وفقاً لمشاهد الفيديو لإحدى العمليات).

7- القذيفة: 130 × 845 مم R (تحميل منفصل للشحنة والقذيفة).

8- آلية الإغلاق: إسفين انزلاقي أفقي.

9- آلية الارتداد: هيدروليكي هوائي.

10- زاوية الارتفاع: من -2.5° إلى 45°.

11- زاوية الدوران: 50°.

12- أقصى مدى إطلاق:

- 27.15 كم (بدون مساعدة).

- 35 كم (مع قاعدة تهوية).

- 44 كم (بمساعدة صاروخية).
 
 
 
 
 
