لبنان
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
Lebanon 24
01-05-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن استخدام "
حزب الله
" في
جنوب لبنان
لمدفع الميدان "M-46" عيار 130 ملم، لاستهداف تجمعات الجيش
الإسرائيلي
في جنوب
لبنان
وداخل المُستوطنات
الإسرائيلية
المحاذية للحدود مع لبنان.
ما هي أبرز المعلومات حول هذا المدفع؟
- هو مدفع ميداني المقطور عيار 130 ملم طراز M1954 (M-46).
- يُلقم يدوياً ويُجرّ، وتم صُنعه في الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين، وقد رُصد لأول مرة من قبل الغرب عام 1954.
- طُوّر مدفع "M-46" من مدفع "M-36" البحري عيار 130 ملم، المستخدم على السفن وفي الدفاع الساحلي.
- لسنوات عديدة، كان من بين أطول المدافع مدىً في ذلك الوقت، حيث بلغ مداه أكثر من 27 كيلومتراً (بدون مساعدة) و40 كيلومتراً (بمساعدة).
- يحتوي على ماسورة عيار 55، مزودة بآلية إغلاق منزلقة أفقية ذات فكين مربوطين، ومكبح فوهة فعالة إلى حد كبير في تقليل وميض الفوهة.
- يتكون نظام الارتداد الهيدروليكي الهوائي من مخفف ارتداد أسفل الماسورة ومُسترد للارتداد فوقها.
- تُتيح الماسورة الطويلة احتراق كامل للحشوة الدافعة للذخيرة، وبالتالي زيادة تسارع المقذوف، مما يُتيح له الوصول إلى سرعة ابتدائية تبلغ 930 م/ث.
- تشمل القذائف التي تُطلق منه: قذائف شديدة الانفجار ومشظية، وقذائف صلبة خارقة للدروع، وقذائف دخانية، وقذائف إضاءة، وقذائف كيميائية، وقذائف خارقة للدروع شديدة الانفجار وقذائف المدى البعيد.
- يبلغ الحد
الأقصى
لمعدل إطلاق النار 6-7 طلقات/دقيقة، وحوالي 70 طلقة/ساعة.
- المواصفات الفنية والعددية:
1- الوزن: 7700 كغ.
2- الطول: 11.73 متراً.
3- طول السبطانة: 7.15 متراً.
4-
العرض
: 2.45 متراً.
5- الارتفاع: 2.55 م.
6- الطاقم في الجيش النظامي: 8 أفراد (لكن حزب الله يعتمد 3 أفراد لتشغيله وفقاً لمشاهد الفيديو لإحدى العمليات).
7- القذيفة: 130 × 845 مم R (تحميل منفصل للشحنة والقذيفة).
8- آلية الإغلاق: إسفين انزلاقي أفقي.
9- آلية الارتداد: هيدروليكي هوائي.
10- زاوية الارتفاع: من -2.5° إلى 45°.
11- زاوية الدوران: 50°.
12- أقصى مدى إطلاق:
- 27.15 كم (بدون مساعدة).
- 35 كم (مع قاعدة تهوية).
- 44 كم (بمساعدة صاروخية).
