اتحاد بلديات نهر الأسطوان: رسوم النفايات ليست جديدة والتسعيرات باتت رسمية وفق القانون

أوضح اتحاد بلديات نهر الأسطوان في بيان انه، "بناءً على القانون رقم /38/ (تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 – للنفايات الصلبة)، والصادر في بتاريخ 15/1/2026، إن رسوم ليست جديدة، إذ يتم العمل بها منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد ساهم تعاون الأهالي مع البلديات في استمرار هذه الخدمة، فكل الشكر لهم".





وأضاف: "مع صدور القانون، أصبحت التسعيرات محددة رسمياً وأصبح الرسم نافذاً. ونوضح أن أي زيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المازوت وزيادة كلفة شركات إدارة النفايات. كما نؤكد أن الموارد المالية للبلديات اليوم أقل بكثير من السابق. وعليه، ستلتزم كل بلدية بتطبيق القانون وتحديد الرسوم ضمن إطاره، بما يتناسب مع واقعها، مع ترك المجال لكل بلدة لاعتماد ما تراه مناسباً ضمن الأصول. نثق باستمرار التعاون للحفاظ على نظافة بلداتنا".



