مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وUNDP لتعزيز تمكين النساء والمساواة في لبنان

وقّعت لشؤون المرأة ممثّلة برئيستها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، مع ممثَّلاً بالسيدة بليرتا أليكو الممثلة المقيمة للبرنامج في ، بحضور السفيرة سحر سلام نائبة رئيسة الهيئة وعضوات من الهيئة ووفد من UNDP.





وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في لبنان، وتحقيق نتائج تنموية شاملة ومستندة إلى الحقوق، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.





وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق والشراكة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الإنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والقيادة، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، والتوعية والمناصرة بشأن حقوق قوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لتعزيز السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين.

