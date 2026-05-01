تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام

Lebanon 24
01-05-2026 | 06:00
A-
A+
المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا  الشيخ وفيق حجازي وحضور  العلماء.

بداية شجب المفتي  حجازي محاولات البعض، تهجين قانون العفو العام تحت مسميات وفذلكات قانونية لإخراج المعتقلين الإسلاميين من هذا القانون، معتبرا أن "ما يروم له البعض ينسف المشروع من أساسه،  فلا عفو عاما بدون المعتقلين الإسلاميين ،ثم كيف يمكن لبعض الكتل النيابية أن تعمل جهدها لمحاولة إطلاق العملاء للعدو الاسرائيلي وقتلة الشعب السوري على حساب الأبرياء من أبناء أهل السنة الذين تهمة بعضهم سماع نشيد أو أعجاب بمنشور ، ولم يكن لهم من محاولة لزعزعة استقرار لبنان أو الدول العربية ولم يكونوا مرتبطين بمحاور خارجية ، فهل وبدلا من تكريمهم يعمل على إبقائهم في السجون ، وبعد مطالعة قانونية للملف ومناقشة علمية بشأنه وموقف البعض لتهجينه وشد عصبه الطائفي على حساب السلم الأهلي وإنصاف الأبرياء  في السجون نقول موقفنا واضح بضرورة شمول العفو العام للمعتقلين الإسلاميين ، وإلا فلا عفو ، لأنه الظلم بعينه ،وليتحمل المعطل مسؤوليته ،فلتقم إذ ذاك المحاكمات العادلة  للجميع ضمن آلية قانونية تحفظ للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه دون فبركات أو اتهامات دونما بينة، مطالبين بإلغاء المحكمة العسكرية، فقانون العفو العام إن لم يكن شاملا  لجميع المعتقلين ، لا نريده لأنه يكون ظلما بينا بحق فئة من اللبنانين على حساب الأخرين".


كما طالب العلماء، رئيس الجمهورية بالوقوف مع هذا القانون بكليته وإلا برفضه  حيث وعد بتنفيذه دون اجتزاء ، كما أكد العلماء على ضرورة العمل من قبل أركان الدولة لإنهاء الحرب على لبنان فقط ، مؤكدين على أنه لا يمكن السلام مع هذا العدو المغتصب لأرض فلسطين والمعتدي على أرض لبنان كذلك وبالتالي لا تطبيع معه أيضا ،

 وشجب حجازي التطاول على مقام مفتي الجمهورية ودار الفتوى  لمواقفها الوطنية الجامعة ، معتبرا أن وراء الأكمة ما وراءها حيث تعمل تلك الأبواق على تشتيت موقف دار الفتوى الوطني من أجل وحدة واستقرار لبنان ، وكذلك الموقف الرافض للتطبيع والسلام مع هذا العدو الصهويني المغتصب لقدسنا وأرضنا والمنتهك لحرماتنا .

وهنأ  حجازي العمال بمناسبة الأول من أيار، مؤكدا دورهم الوطني في ظل الواقع المعيشي الصعب.
مواضيع ذات صلة
مطر: نؤكد دعمنا لإقرار قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 15:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان: لاقرار قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 15:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي حجازي: لموقف حازم يحفظ للوطن كيانه وللشعب أمنه وللقانون نظامه
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 15:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: اقتراح قانون العفو العام يهدف لمعالجة جرح وطني مزمن وطي صفحة المظلومية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 15:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية

الدول العربية

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

إسلامي

الطائف

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:42 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:42 | 2026-05-01
Lebanon24
07:36 | 2026-05-01
Lebanon24
07:33 | 2026-05-01
Lebanon24
07:27 | 2026-05-01
Lebanon24
07:07 | 2026-05-01
Lebanon24
07:06 | 2026-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24