أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا للمنخفض الجوي المقبل في لبنان!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال الليل.





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى ظهر حيث يتحول الطقس تدريجيا إلى ربيعي متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار وثلوج مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر.



تحذير: من خطر الغرق بسبب ارتفاع الموج والتيارات البحرية يومي الأحد والاثنين.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.



- الطقس المتوقع في : الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تكون ضمن المعدلات في الداخل.



السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال الليل. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي ابتداء من الظهر وتتكاثف الغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتلامس 60 كم/س، كما تتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن ال 2000 متر. الإثنين: غائم مع ضباب كثيف ابتداء من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وانخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد لحدود ال 70 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ال 1800 متر نهارا وتتدنى ليلا لتلامس ال 1700 متر.



-الحرارة على الساحل من 16 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 21 درجة، في الداخل من 9 إلى 27 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:49 ساعة غروب الشمس: 19:22

