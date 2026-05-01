تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا للمنخفض الجوي المقبل في لبنان!

Lebanon 24
01-05-2026 | 07:01
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال الليل.


وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى ظهر يوم الأحد حيث يتحول الطقس تدريجيا إلى ربيعي متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار وثلوج مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر.

تحذير: من خطر الغرق بسبب ارتفاع الموج والتيارات البحرية يومي الأحد والاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تكون ضمن المعدلات في الداخل.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال الليل. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي ابتداء من الظهر وتتكاثف الغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتلامس 60 كم/س، كما تتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن ال 2000 متر. الإثنين: غائم مع ضباب كثيف ابتداء من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية وانخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد لحدود ال 70 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ال 1800 متر نهارا وتتدنى ليلا لتلامس ال 1700 متر.

-الحرارة على الساحل من 16 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 21 درجة، في الداخل من 9 إلى 27 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.
- حال البحر: منخفض الموج.     حرارة سطح الماء: 20°م.
- الضغط الجوي: 1014 HPA       أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:49      ساعة غروب الشمس: 19:22
المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

يوم الأحد

طرابلس

التيار

بيروت

لبنان

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24