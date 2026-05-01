عون استقبل السفير الأميركي: نشكر واشنطن على استمرار دعمها لتحقيق استقرار لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ظهر اليوم في السفير الأميركي في ميشال بعد عودته من ، وعرض معه التطورات الراهنة لا سيما ملف تثبيت وقف اطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن ما يؤدي الى تحقيق انجاز السلم والاستقرار على الحدود والاعلان عن ذلك في واشنطن.

وأكد السفير دعم المستمر للبنان ومؤسساته.

، شكر السفير الأميركي على استمرار الدعم الأميركي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان.