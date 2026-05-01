إنذار إسرائيلي عاجل إلى هذه البلدة: أخلوا منازلكم فوراً!

أصدر الجيش ، اليوم الجمعة، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة في ، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم والابتعاد فوراً لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة.



وزعم المتحدث باسم الجيش أن هذا التهديد يأتي "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مدعياً أن الجيش سيضطر للعمل ضده بقوة في المنطقة.



وحذر الإنذار من أن التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية يعرّض حياة السكان للخطر، وهو ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد والقصف الجوي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

