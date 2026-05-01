وزارة الأشغال تباشر تجهيز معبر البقيعة الحدودي تمهيداً لفتحه

باشرت ، بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل ، أعمال تجهيز معبر البقيعة الحدودي (معبر جسر قمار)، وذلك استجابةً لطلب ، عقب الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مع الجانب السوري.





وبدأت فرق الوزارة تنفيذ الأعمال الميدانية اللازمة لفتح المعبر وتأهيله، بما يضمن الجهوزية التشغيلية ، تمهيداً لوضعه في الخدمة وفقاً للمعايير المعتمدة ومتطلبات السلامة العامة.





وأكدت الوزارة، في بيان، "أنها تتابع هذه الأعمال بوتيرة متسارعة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، حرصاً على تسهيل حركة العبور وتعزيز الربط الحدودي بما يخدم المصلحة العامة".





