|
لبنان
روابط التعليم الرسمي: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
01-05-2026
هنأت روابط التعليم (الثانوي – المهني – الأساسي) العمّال بعيدهم، وأعلنت الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و 7 الحالي، احتجاجاً على عدم دفع الرواتب الستة.
ولفتت في بيان، الى أنَّ "روابط التعليم الرسمي، وانطلاقًا من إيمانها بأن العمّال هم أساس بناء الوطن، وأن الأساتذة والمعلمين هم الرسل العاملون على بناء العقول، ترى أن حقوقهم يجب أن تُصان، لا أن يتذاكى المسؤولون في التنكّر لها".
وطالبت الروابط بحقوق الأساتذة والمعلمين، معتبرة أن "إقرار ستة رواتب هو جزء صغير من هذه الحقوق على طريق النضال
الطويل
، تلاشت قيمتها قبل أن تصرف، إلا أن ما صدر عن
وزير المالية
بعدم دفعها كان مستفزًا، واستدعى مواقف تصعيدية، كان آخرها الإضراب في الأسبوع الماضي"، داعية الجميع "للالتزام بالخطوات اللاحقة والتضامن لتحصيل الحقوق".
ودعت المجلس النيابي إلى "إدراج فتح الاعتمادات اللازمة في أول جلسة سيتم انعقادها، وذلك من أجل صرف مستحقات الرواتب المقرّرة منذ بداية آذار، ولن نقتنع بالتهويل من الانهيار، لأن قيمة الزيادة تمت جبايتها منذ إقرار الزيادة على البنزين".
وأعلنت انها ستكثّف اتصالاتها مع كل الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي ووزارتي التربية والمالية "لتدارك الأمور قبل فوات الأوان".
مواضيع ذات صلة
رابطتا التعليم المهني والأساسي: للإضراب في المدارس والمهنيات يومي 27 و 28 الحالي
Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: للإضراب في المدارس والمهنيات يومي 27 و 28 الحالي
01/05/2026 21:29:48
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
01/05/2026 21:29:48
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة مالية عاجلة للأساتذة
Lebanon 24
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة مالية عاجلة للأساتذة
01/05/2026 21:29:48
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التعليم الإسرائيلية: إلغاء التعليم الحضوري في كل المدارس بأنحاء إسرائيل يومي الأحد والإثنين
Lebanon 24
وزارة التعليم الإسرائيلية: إلغاء التعليم الحضوري في كل المدارس بأنحاء إسرائيل يومي الأحد والإثنين
01/05/2026 21:29:48
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية
التزام
الطويل
على بن
المعن
ساسي
الست
تلاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
Lebanon 24
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
14:24 | 2026-05-01
01/05/2026 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
Lebanon 24
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
13:15 | 2026-05-01
01/05/2026 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
Lebanon 24
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
13:04 | 2026-05-01
01/05/2026 01:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
Lebanon 24
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
13:00 | 2026-05-01
01/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
Lebanon 24
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
12:38 | 2026-05-01
01/05/2026 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
30/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تطلب من مواطنيها مُغادرة لبنان فوراً
Lebanon 24
الإمارات تطلب من مواطنيها مُغادرة لبنان فوراً
16:06 | 2026-04-30
30/04/2026 04:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قواعد اللعبة القديمة تغيرت.. من يربح جولة كسر العظم في إيران؟
Lebanon 24
قواعد اللعبة القديمة تغيرت.. من يربح جولة كسر العظم في إيران؟
16:00 | 2026-04-30
30/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:24 | 2026-05-01
"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة
13:15 | 2026-05-01
الراعي من بكفيا في يوبيل أخوية سيدة النجاة: نرفض منطق الحرب وندعو إلى السلام
13:04 | 2026-05-01
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
13:00 | 2026-05-01
قصة "مدفع" لدى "حزب الله" عمره 70 عاماً.. ماذا نعرف عن "M-46"؟
12:38 | 2026-05-01
"تذكروا جيداً".. فيديو جديد من "حزب الله"
12:21 | 2026-05-01
وزارة الأشغال تباشر تجهيز معبر البقيعة الحدودي تمهيداً لفتحه
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
