لبنان

"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-05-2026 | 14:24
توقفت مصادر اقتصادية عند عبارة ذكرها مصرف لبنان في بيانٍ له قبل أيام وهي "شح في الدولار"، مشيرة إلى أن هذه العبارة طرحت تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها.
 

المصادر قالت لـ"لبنان24" إنَّ الحديث عن "شح الدولار" لا يعني أنه لا دولارات في لبنان، موضحة أنّ تفسير العبارة من ناحية "الإفلاس" ليس صحيحاً وهو مُجافٍ للحقيقة تماماً.
 

وأكدت المصادر أنَّ الدولار متوافر في البلاد، لكن "شح الدولار" يعني أن هناك موارد مالية تُدخل العملة الصعبة إلى لبنان قد تراجعت في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة.
 

وأوضحت المصادر أنَّ القطاع السياحي على سبيل المثال تأثر بالأحداث، ما يعني أنَّ مصادر الدولار منه تراجعت، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية عبره.
 

وأكدت المصادر أنَّ الوضع الاقتصادي يقفُ أمام منعطفات دقيقة في ظل الحرب، لكنها قالت إن مصرف لبنان يستخدم أدوات مختلفة للحفاظ على استقرار الدولار والوضع النقدي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
