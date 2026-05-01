"شح في الدولار" داخل لبنان؟ خبرٌ يحسم الحقيقة

توقفت مصادر اقتصادية عند عبارة ذكرها في بيانٍ له قبل أيام وهي "شح في الدولار"، مشيرة إلى أن هذه العبارة طرحت تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها.



المصادر قالت لـ" " إنَّ الحديث عن "شح الدولار" لا يعني أنه لا دولارات في ، موضحة أنّ تفسير العبارة من ناحية "الإفلاس" ليس صحيحاً وهو مُجافٍ للحقيقة تماماً.



وأكدت المصادر أنَّ الدولار متوافر في البلاد، لكن "شح الدولار" يعني أن هناك موارد مالية تُدخل العملة الصعبة إلى لبنان قد تراجعت في ظل الحرب المستمرة.



وأوضحت المصادر أنَّ القطاع السياحي على سبيل المثال تأثر بالأحداث، ما يعني أنَّ مصادر الدولار منه تراجعت، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية عبره.



وأكدت المصادر أنَّ الوضع الاقتصادي يقفُ أمام منعطفات دقيقة في ظل الحرب، لكنها قالت إن مصرف لبنان يستخدم أدوات مختلفة للحفاظ على استقرار الدولار والوضع النقدي.