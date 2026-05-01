Advertisement

"تشابه أسماء" جعلها جريحة.. هذه قصة "زينب فرج"

تشابه أسماء جعلها جريحة.. هذه قصة زينب فرج
"فتحت التلفون لقيت صورتي متلاية الدني".. بهذه العبارة، بدأت الصحافية زينب فرج حديثها عبر "لبنان24"، لتتحدث عن "تشابه أسماء" جعلها جزءاً من حادثة استهداف إسرائيل للزميلة الشهيدة آمال خليل في بلدة الطيري.

زينب فرج التي تتحدث هنا ليست ذاتها المُصورة زينب فرج الجريحة التي أصيبت جراء الغارة التي أدت إلى استشهاد خليل، لكن الإسم هو ذاته فيما المهنة "مشتركة" بين الشابتين.

تروي زينب فرج "غير الجريحة" تفاصيل ما حصل معها عند استهداف آمال خليل، وتقول إنّها "علمت بأمر استهداف الجريحة زينب من خلال اتصال ورد إليها من الجيش يسألها عما إذا كانت ذاتها هي المستهدفة في الطيري"، وتضيف: "ما حصل كان مفاجئاً، فهاتفي لم يهدأ.. الجميع ظنّ أنني أصبت في الغارة، فطمأنت من اتصل بي أنني لست أنا المقصودة".

الأمر لم يتوقف هنا، فزينب فرج وجدت صورتها منتشرة عبر وسائل الإعلام، بينما الصحافيون الذين يعرفونها تدخلوا فوراً لوقف انتشار صورتها وأبلغوا من يعرفونه في القنوات أنها ليست هي ذاتها المستهدفة مع آمال خليل. 

وسط كل ذلك، وقفت زينب فرج أمام نارين، فهي حزنت أشد الحزن على استهداف آمال خليل، ورأت أن ما حصل كان اغتيالاً موصوفاً، بينما شعرت برهبةٍ كبرى إزاء ما حصل بعد تداول صورتها عن غير قصد. ولكن، ما السبب وراء ذلك؟

في الواقع، فإن فرج كانت تلقت سابقاً تهديداً إسرائيلياً بقتلها، وذلك بسبب زياراتها المتكررة لبلدة كفركلا في جنوب لبنان ولوجودها الدائم عند قرى الشريط الحدودي لتصوير مشاهد لبرنامج وثائقي في أواخر العام 2024، أي بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إثر حرب الـ66 يوماً.


حينها، تلقت فرج عبر هاتفها صوراً من جهة إسرائيلية مرفقة برسالة تقول إنها مرصودة من قبل الإسرائيليين، فيما تم تحذيرها من الذهاب إلى كفركلا التي ترزحُ الآن للاحتلال الإسرائيلي.

تختم فرج حديثها بالقول إنها "مصرة على مواصلة عملها الإعلامي رغم التهديدات"، وتضيف: "إني آسفة للأضواء التي سُلطت على صورتي في حدثٍ جلل وصعب، لكنني أقول إنني ماضية برسالة الإعلامية التي حملها الزملاء الشهداء، وسنكمل مسيرتنا لفضح جرائم العدو وتوثيقها دائماً وأبداً".
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انفجار في منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"جاد" تحذر من جمعية "تنتحل اسمها" لجمع التبرعات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وسائل الإعلام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

آمال خليل

إسرائيل

الشهداء

لبنان24

الطيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-01
Lebanon24
16:56 | 2026-05-01
Lebanon24
16:43 | 2026-05-01
Lebanon24
16:34 | 2026-05-01
Lebanon24
16:30 | 2026-05-01
Lebanon24
16:13 | 2026-05-01
