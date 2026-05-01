شهداء في الزرارية والقصف يتواصل.. عمليات لـحزب الله وهذا جديد الميدان

لبنان
شهداء في الزرارية والقصف يتواصل.. عمليات لـ"حزب الله" وهذا جديد الميدان
Lebanon 24
01-05-2026
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنَّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات مستهدفاً بلدة شقرا في
قضاء بنت جبيل
، ومجدل سلم في قضاء
مرجعيون
.
وبالتزامن، قصفت مدفعية العدو بلدتي الصوانة في قضاء مرجعيون والجميجمة في قضاء
بنت جبيل
بعدة قذائف ثقيلة، كما طاول القصف بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت
جبيل
.
وعمد العدو الاسرائيلي لقصف بلدتي
القصير
وديرسريان في قضاء مرجعيون بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، كما استهدف
يحمر
الشقيف
وزوطر الشرقية وتولين.
كذلك، أفيد بأنّ رصاصاً إسرائيلياً طال بلدة
جديدة مرجعيون
، فيما استهدف الجيش
الإسرائيلي
الوادي بين بلدتي زوطر وديرسريان وبلدة السريرة.
أيضاً، أسفر قصف إسرائيلي طال بلدة الزرارية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما أدى قصف طال بلدة
حبوش
إلى سقوط 8
شهداء
و21 جريحاً.
عمليات لـ"
حزب الله
"
ومساء، أعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عدشيت القصير بالأسلحة المناسبة.
كذلك، تحدث "حزب الله" عن استهداف تجمّعات إسرائيلية في محيط مجمّع موسى عبّاس في بنت جبيل وقرب مدرسة حولا.
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
Lebanon 24
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
02/05/2026 02:02:07
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف.. بلدات تحت الاستهداف وهذا جديد الميدان
Lebanon 24
غارات وقصف.. بلدات تحت الاستهداف وهذا جديد الميدان
02/05/2026 02:02:07
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 7 شهداء و13 جريحاً في الحصيلة النهائية لـ"غارة الزرارية"
Lebanon 24
"لبنان 24": 7 شهداء و13 جريحاً في الحصيلة النهائية لـ"غارة الزرارية"
02/05/2026 02:02:07
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. استهدافات وقصف
Lebanon 24
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. استهدافات وقصف
02/05/2026 02:02:07
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدة مرجعيون
قضاء بنت جبيل
الإسرائيلي
حزب الله
بنت جبيل
إسرائيل
مرجعيون
الشقيف
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:58 | 2026-05-01
01/05/2026 04:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
16:56 | 2026-05-01
01/05/2026 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
16:43 | 2026-05-01
01/05/2026 04:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:34 | 2026-05-01
01/05/2026 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
Lebanon 24
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
16:30 | 2026-05-01
01/05/2026 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
01:45 | 2026-05-01
01/05/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:58 | 2026-05-01
مقدمات النشرات المسائية
16:56 | 2026-05-01
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
16:43 | 2026-05-01
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
16:34 | 2026-05-01
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:30 | 2026-05-01
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
16:13 | 2026-05-01
آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن "حزب الله"؟
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
02/05/2026 02:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
