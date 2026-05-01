شهداء في الزرارية والقصف يتواصل.. عمليات لـحزب الله وهذا جديد الميدان

شنَّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات مستهدفاً بلدة شقرا في ، ومجدل سلم في قضاء .





وبالتزامن، قصفت مدفعية العدو بلدتي الصوانة في قضاء مرجعيون والجميجمة في قضاء بعدة قذائف ثقيلة، كما طاول القصف بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت .





وعمد العدو الاسرائيلي لقصف بلدتي وديرسريان في قضاء مرجعيون بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، كما استهدف وزوطر الشرقية وتولين.





كذلك، أفيد بأنّ رصاصاً إسرائيلياً طال بلدة ، فيما استهدف الجيش الوادي بين بلدتي زوطر وديرسريان وبلدة السريرة.





أيضاً، أسفر قصف إسرائيلي طال بلدة الزرارية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما أدى قصف طال بلدة إلى سقوط 8 و21 جريحاً.





ومساء، أعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عدشيت القصير بالأسلحة المناسبة.





كذلك، تحدث "حزب الله" عن استهداف تجمّعات إسرائيلية في محيط مجمّع موسى عبّاس في بنت جبيل وقرب مدرسة حولا.







