تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
01-05-2026
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ ضابط رفيع في الجيش
الإسرائيلي
بعدم وجود حلّ فعّال في الوقت الراهن لمواجهة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها "
حزب الله
"، في ظلّ تحديات متصاعدة على هذا المستوى.
وأوضح الضابط الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أجرى، قبل نحو أسبوعين، اختباراً لنظام جديد لاعتراض المسيّرات، إلا أنّه أشار إلى أن نتائجه لم تكن مرضية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش، اعتراف
القيادة العسكرية
الإسرائيلية
بأنّ الاستجابة الدفاعية الحالية ضدّ المسيّرات تتّسم بالتأخر، معبّرةً عن حالة إحباط من التطورات المرتبطة بالساحة
اللبنانية
.
وفي السياق، أكدت صحيفة "
إسرائيل
هيوم" الإسرائيلية غياب حل تكنولوجي وعملياتي لتهديد المحلّقات المفخخة العاملة بالألياف البصرية التي يستخدمها "حزب الله" في
لبنان
.
وأوضحت الصحيفة أنّ الجنود الإسرائيليين ينشرون شباكاً بهدف "اصطياد" المحلّقات قبل أن تنفجر، إلا أن بعض هذه الشِباك مرتجل وغير فعّال فعلياً، وذلك بدلاً من أن يزوّد الجيش الإسرائيلي القوات بوسائل مناسبة للتعامل مع هذا التهديد الذي ليس جديداً.
من جهتها، أقرّت صحيفة "هآرتس" بافتقار "الجيش" الإسرائيلي إلى إيجاد حلول لـ "المحلقات المتفجرة"، معتبرةً أن حزب الله يستخدم محلّقات "كوادكابتر" في هذه الحرب، يصعب على القوات رصدها أو التشويش عليها.
ونقل مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية قول أحد جنود الجيش، إن المحلقة "تنتظر في الجو أو على أسطح المنازل، وتنفجر فوق القوات بمجرد حدوث حركة، وبهذا، تصبح كل حركة في منطقة مفتوحة مخاطرة، بما في ذلك المقاولون الذين يهدمون المنازل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
02/05/2026 02:02:14
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف عن حرب إيران.. ماذا قال تقرير أميركي؟
Lebanon 24
اعتراف عن حرب إيران.. ماذا قال تقرير أميركي؟
02/05/2026 02:02:14
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. ماذا كشف؟
02/05/2026 02:02:14
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أوقع "حزب الله" ضابطا إسرائيليا وعناصره في كمين؟ إليكم هذه التفاصيل
Lebanon 24
كيف أوقع "حزب الله" ضابطا إسرائيليا وعناصره في كمين؟ إليكم هذه التفاصيل
02/05/2026 02:02:14
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العسكرية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
من جهته
المقاول
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:58 | 2026-05-01
01/05/2026 04:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
16:56 | 2026-05-01
01/05/2026 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
16:43 | 2026-05-01
01/05/2026 04:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:34 | 2026-05-01
01/05/2026 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
Lebanon 24
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
16:30 | 2026-05-01
01/05/2026 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
Lebanon 24
أطلت على متن يخت بالمايوه.. مذيعة الـ MTV تفتتح موسم البحر من دبي (صورة)
01:18 | 2026-05-01
01/05/2026 01:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
Lebanon 24
مسلحون فلسطينيون في منازل الجنوب.. مصدر أمني يكشف
01:45 | 2026-05-01
01/05/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2026-05-01
مقدمات النشرات المسائية
16:56 | 2026-05-01
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
16:43 | 2026-05-01
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم
16:34 | 2026-05-01
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:30 | 2026-05-01
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
16:00 | 2026-05-01
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
02/05/2026 02:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24