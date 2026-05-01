آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن "حزب الله"؟

أقرّ ضابط رفيع في الجيش بعدم وجود حلّ فعّال في الوقت الراهن لمواجهة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها " "، في ظلّ تحديات متصاعدة على هذا المستوى.



وأوضح الضابط الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أجرى، قبل نحو أسبوعين، اختباراً لنظام جديد لاعتراض المسيّرات، إلا أنّه أشار إلى أن نتائجه لم تكن مرضية.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش، اعتراف بأنّ الاستجابة الدفاعية الحالية ضدّ المسيّرات تتّسم بالتأخر، معبّرةً عن حالة إحباط من التطورات المرتبطة بالساحة .



وفي السياق، أكدت صحيفة " هيوم" الإسرائيلية غياب حل تكنولوجي وعملياتي لتهديد المحلّقات المفخخة العاملة بالألياف البصرية التي يستخدمها "حزب الله" في .





وأوضحت الصحيفة أنّ الجنود الإسرائيليين ينشرون شباكاً بهدف "اصطياد" المحلّقات قبل أن تنفجر، إلا أن بعض هذه الشِباك مرتجل وغير فعّال فعلياً، وذلك بدلاً من أن يزوّد الجيش الإسرائيلي القوات بوسائل مناسبة للتعامل مع هذا التهديد الذي ليس جديداً.



من جهتها، أقرّت صحيفة "هآرتس" بافتقار "الجيش" الإسرائيلي إلى إيجاد حلول لـ "المحلقات المتفجرة"، معتبرةً أن حزب الله يستخدم محلّقات "كوادكابتر" في هذه الحرب، يصعب على القوات رصدها أو التشويش عليها.



ونقل مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية قول أحد جنود الجيش، إن المحلقة "تنتظر في الجو أو على أسطح المنازل، وتنفجر فوق القوات بمجرد حدوث حركة، وبهذا، تصبح كل حركة في منطقة مفتوحة مخاطرة، بما في ذلك المقاولون الذين يهدمون المنازل".



