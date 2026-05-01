|
لبنان

آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
01-05-2026 | 16:13
آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن حزب الله؟
آخر اعتراف إسرائيلي.. ماذا قال ضابط عن حزب الله؟ photos 0
أقرّ ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بعدم وجود حلّ فعّال في الوقت الراهن لمواجهة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها "حزب الله"، في ظلّ تحديات متصاعدة على هذا المستوى.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أجرى، قبل نحو أسبوعين، اختباراً لنظام جديد لاعتراض المسيّرات، إلا أنّه أشار إلى أن نتائجه لم تكن مرضية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش، اعتراف القيادة العسكرية الإسرائيلية بأنّ الاستجابة الدفاعية الحالية ضدّ المسيّرات تتّسم بالتأخر، معبّرةً عن حالة إحباط من التطورات المرتبطة بالساحة اللبنانية.

وفي السياق، أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية غياب حل تكنولوجي وعملياتي لتهديد المحلّقات المفخخة العاملة بالألياف البصرية التي يستخدمها "حزب الله" في لبنان.


وأوضحت الصحيفة أنّ الجنود الإسرائيليين ينشرون شباكاً  بهدف "اصطياد" المحلّقات قبل أن تنفجر، إلا أن بعض هذه الشِباك مرتجل وغير فعّال فعلياً، وذلك بدلاً من أن يزوّد الجيش الإسرائيلي القوات بوسائل مناسبة للتعامل مع هذا التهديد الذي ليس جديداً.

من جهتها، أقرّت صحيفة "هآرتس" بافتقار "الجيش" الإسرائيلي إلى إيجاد حلول لـ "المحلقات المتفجرة"، معتبرةً أن حزب الله يستخدم محلّقات "كوادكابتر" في هذه الحرب، يصعب على القوات رصدها أو التشويش عليها.

ونقل مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية قول أحد جنود الجيش، إن المحلقة "تنتظر في الجو أو على أسطح المنازل، وتنفجر فوق القوات بمجرد حدوث حركة، وبهذا، تصبح كل حركة في منطقة مفتوحة مخاطرة، بما في ذلك المقاولون الذين يهدمون المنازل". 
مواضيع ذات صلة
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف عن حرب إيران.. ماذا قال تقرير أميركي؟
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. ماذا كشف؟
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أوقع "حزب الله" ضابطا إسرائيليا وعناصره في كمين؟ إليكم هذه التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24

