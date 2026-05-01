لبنان

صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون

01-05-2026 | 16:30
صلاة في حريصا على نية الإعلاميين.. وهذا ما قاله مرقص عن مبادرة عون
أقيمت صلاة المسبحة على نية الإعلاميين في بازيليك سيدة لبنان - حريصا، لمناسبة الشهر المريمي المبارك، بحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان المديرة العامة إليسار النداف وإعلاميين وحشد من المؤمنين.  


قبل البدء بالصلاة، شدد الوزير مرقص في دردشة مع الإعلاميين على "ضرورة العمل والصلاة كثيرا في هذه الظروف التي نمر بها، خصوصا بعد المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية وأسفرت عن خرق في موضوع التفاوض"، وتابع: "هذه المبادرة بحاجة لدعم وصلاة، ونأمل أن تبلغ خواتيمها برجوع لبنان الى إستقراره وتثبيت وقف إطلاق النار والإنسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين، كما نصلي اليوم على نية السلام والإعلاميين الذين يتعرضون لاستهداف وإعتداءات متكررة".



بعدها، ألقى رئيس المزار الأب خليل علوان كلمة ترحيبية بالوزير مرقص والإعلاميين في هذا اللقاء "تحت حماية مريم البتول وشفاعتها، واجتماعنا لتلاوة المسبحة معا هو فعل إيمان بأن لبنان الذي كرسناه في هذا الصرح المريمي لقلب مريم الطاهر سوف ينهض من كبوته بشفاعتها". وقال الاب علوان :" نقدم هذه المسبحة أولا على نية الإعلام في لبنان، هذا القطاع الذي كان وسيبقى نابضا بالحق، ونصلي ليبقى إعلامنا حرّا جريئا ومستقلا، فلبنان لم يكتسب فرادته في هذا الشرق إلا بكونه واحة للكلمة الحرة التي نعتبرها ميزة لبنان الأسمى، وهي أمانة في أعناقنا ورسالة ومشعل لا يجوز أن ينطفئ مهما اشتدت الظروف".


أضاف: "كما نقدم هذه المسبحة أيضا من اجل راحة انفس شهداء الكلمة، على نية الإعلاميين والإعلاميات الذين غادرونا بالجسد وأبقوا فينا أثرا ونصلي لأرواح أولئك الذين قضوا بالحروب العبثيّة التي عصفت ببلدنا العزيز لبنان وفلسطين الجريحة وأرجاء الشرق الأوسط، هؤلاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الصورة والصوت فصاروا هم الخبر والصوت الذي لا ينساه التاريخ".



وختم الاب علوان: "نقدم هذه الأسرار الخمسة التي نتلوها على نية السلام في لبنان وعلى نية المسؤولين والموتى، ونسأل الله أن يحمي مسيرة الإعلاميين والإعلاميات ويشد عزائمهم، ليظل لبنان منارة الحرية وتظل أقلامهم وعدساتهم حارسة للحقيقة، وأن يخلص بلدنا من ويلات الحرب وينعم علينا بسلام حقيقي دائم" . 



ثم كانت تلاوة المسبحة الوردية، تلاها تطواف تمثال العذراء مريم مزينا بالورود ومحمولا على الاكتاف يتبعه الحضور ويتقدمهم الوزير مرقص حاملين المشاعل المضاءة في أرجاء المزار، واختتم بزياح العذراء.
مواضيع ذات صلة
مرقص نوّه بنجاح مبادرة الرئيس عون والدعم الذي لاقته
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: وقف الحرب يكون بملاقاة مبادرة الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من مرقص للمشاركة الاعلامية الكثيفة في القداس على نيّة خلاص لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-01
Lebanon24
16:56 | 2026-05-01
Lebanon24
16:43 | 2026-05-01
Lebanon24
16:34 | 2026-05-01
Lebanon24
16:13 | 2026-05-01
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01
