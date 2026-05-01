لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. خبر عاجل ومهم

عُلم أن جهات من خارج من تعمدُ إلى إرسال رسائل للبنانيين عبر تطبيق "واتسآب" تحمل روابط مشبوهة مرتبطة بأخبارٍ مفبركة. وهنا، فإن المستخدم قد يضغط على تلك الروابط ما يجعل إمكانية سرقة حسابه أمراً سهلاً.



كذلك، فإن هناك أساليب احتيال أخرى تتمثلُ بانتحال أشخاص صفة "واتسآب" عبر أرقام خارجية يطلبون عبرها الحصول على "رمز سري" يصلُ إلى الهاتف بعد محاولة الدخول إلى الحساب. وفي حال أرسل المستخدم ذاك الرمز إلى المتصل المجهول، عندها سيتم اختراق حسابه بسهولة.



وذكرت المعلومات أن هناك شكاوى كثيرة وردت في هذا الإطار، بينما تبين أنّ محاولات سرقة الحسابات الخاصة بـ"واتسآب" طالت سياسيين أيضاً.



وعليه، حذر خبير تقني عبر " " من الضغط على أي رابط مشبوه، طالباً عدم مشاركة أي رمز يصل إلى الهاتف لأن الأمر يُعتبر خطيراً جداً ويجعل البيانات مهددة.

