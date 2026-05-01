رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ، في بيان، الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار.

وفي بيان لها، الجمعة، قالت الرابطة: "بناءً على الاجتماع الذي عقده تجمع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) وحيث إن رابطة الاساتذة المتفرغين هي عضو في هذا التجمع، وعطفاً على البيان الصادر بإسم التجمع بتاريخ 30 نيسان 2026 الذي سلط الضوء على تلكؤ السلطة في إقرار مشروع قانون يفتح الاعتماد اللّازم قي موازنة 2026 لتغطية النّفقات المترتبة عن صرف مضاعفات الرواتب الستة التي أقرها بتاريخ 16 شباط 2026، وبعد إجتماعها، تتبنى ما ورد في بيان التجمع وتُعلن الإضراب في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، يومي الاربعاء والخميس الواقعين فيه 6 و7 ايار 2026، ويشمل الإضراب التوقّف الكامل عن التدريس، والامتحانات، والمناقشات، والأعمال الأكاديمية والمخبرية، وكافة الأعمال الإدارية".



وحيت الرابطة جميع العمال في عيدهم، " أن تشهد الايام المقبلة إستقراراً إقتصادياً وإجتماعياً يضمن العيش للجميع".