لبنان

اضراب في الجامعة اللبنانية في 6 و7 أيار المقبلين

Lebanon 24
01-05-2026 | 23:04
اضراب في الجامعة اللبنانية في 6 و7 أيار المقبلين
اضراب في الجامعة اللبنانية في 6 و7 أيار المقبلين photos 0
تجددت الدعوات الى الاضراب رفضا لعدم دفع الرواتب الستة التي أقرها مجلس الوزراء للقطاع العام بتاريخ 16 شباط 2026.
وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة في 6 و7 أيار المقبلين.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها «بناءً على الاجتماع الذي عقده تجمع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) وحيث إن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هي عضو في هذا التجمع، وعطفاً على البيان الصادر بإسم التجمع بتاريخ 30 نيسان 2026 الذي سلّط الضوء على تلكؤ السلطة في إقرار مشروع قانون يفتح الاعتماد اللّازم قي موازنة 2026 لتغطية النّفقات المترتبة عن صرف مضاعفات الرواتب الستة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، وبعد إجتماعها، تتبنى ما ورد في بيان التجمع وتُعلن الإضراب في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، يومَي الاربعاء والخميس الواقعين فيه 6 و7 ايار 2026، ويشمل الإضراب التوقّف الكامل عن التدريس، والامتحانات، والمناقشات، والأعمال الأكاديمية والمخبرية، وكافة الأعمال الإدارية».

وكان «تجمّع روابط القطاع العام» لوّح بتصعيد تحرّكاته، على خلفية تأخّر إقرار مضاعفات الرواتب، داعياً إلى إضراب جديد في أيار.

وانتقد التجمّع «التأخير غير المبرّر» من قبل وزارة الماليّة في إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد اللازم، مذكّراً بأنّ «المطلوب هو إعداد المشروع... وإحالته إلى مجلس الوزراء ليُصار إلى إعطائه المجرى القانونيّ المستحقّ».
 
مواضيع ذات صلة
"تجمُّع روابط القطاع العام - عسكريّين ومدنيّين" دعا الى الاضراب في 6 و7 ايار
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى مساء الأحد المقبل
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية نعت أحمد قعبور: ترك في الجامعة والوطن فناً وقضية
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية في

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رابطة الأساتذة

مجلس الوزراء

في الجامعة

أكاديمية

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-02
Lebanon24
05:00 | 2026-05-02
Lebanon24
04:53 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:39 | 2026-05-02
