تعديل اتفاق الطائف تحقيقاً للمثالثة؟

كتبت سابين عويس في " النهار": مجموعة من المعطيات التي توافرت من أكثر من مصدر عربي وأميركي، تؤكد الآتي:-حرص واضح على الاستقرار، وليس على الكسر في ، يفسر التنسيق القائم مع طهران.- لن تترك الساحة أو المجال للدخول التركي على الخط، أو لسيطرة إسرائيلية تامة على البلد تؤدي إلى فتح لبنان ساحة لأي مواجهة تركية - إسرائيلية.- في مقابل، تكشف المعلومات أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الإدارة الأميركية في اتصاله الأخير، عدم نيته التدخل في لبنان.-من هذا المنطلق، علم أن المحادثات الجارية في ركزت على جوائز ترضية لطهران لتحقيق مكاسب للطائفة الشيعية مقابل نزع سلاح الحزب- وهو شرط أساسي للمملكة- تتصل بقانون انتخاب جديد، وتعديل الطائف نحو إرساء المثالثة.- واشنطن تحرص على إبقاء توازن القوى بين المملكة والجمهورية الإسلامية. لكنها في المقابل، تحرص لبنان استقراره. من هنا، الدفع الأميركي المتواصل لرعاية اتفاق سلام مع يشكّل إنجازاً للرئيس الأميركي.- أما باريس التي تسعى إلى دور في أيّ تسوية للملف اللبناني، فالوساطة التي تقوم بها دوائرها تدفع نحو تثبيت وقف النار، وتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي ، مقابل نشر الجيش اللبناني بمؤازرة قوة متعددة الجنسية تقترح باريس إنشاءها تحت راية الامم المتحدة، والفصل السابع إذا لزم الأمر.وتخلص المعلومات المتوافرة إلى أن فصل الملف اللبناني عن ايران لا يعني أنه لن يكون متأثراً بنتائج المفاوضات الأميركية – ، علماً أن في واشنطن من يقول إن إدارة ترامب وصلت إلى اقتناع مفاده أن لا حل مع طهران إلا بالاستسلام الكامل!