تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة "اليونيفيل" من لبنان
Lebanon 24
02-05-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال سفير
الصين
لدى
الأمم المتحدة
الجمعة إن من الضروري إعادة النظر في قرار
مجلس الأمن الدولي
بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في
لبنان
"اليونيفيل"، والتي استمرت لفترة طويلة، بنهاية هذا العام.
وقال المبعوث
فو كونغ
إن الصين، التي تولت رئاسة
مجلس الأمن
لشهر أيار، قلقة بشأن الوضع في لبنان. وأضاف أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، لكن "قصفاً على نحو أقل". وقال للصحفيين إنه "يقع على عاتق
إسرائيل
وقف هذا القصف على لبنان".
ورداً على سؤال حول تفويض "اليونيفيل"، قال الدبلوماسي الصيني "نعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في قرار سحب اليونيفيل". وأضاف فو أنه تحدث مؤخراً حول هذه المسألة مع
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
.
Lebanon 24
02/05/2026 12:10:07
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24