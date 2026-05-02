لبنان

سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة "اليونيفيل" من لبنان

Lebanon 24
02-05-2026 | 00:01
سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة اليونيفيل من لبنان
سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة اليونيفيل من لبنان photos 0
قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة الجمعة إن من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، والتي استمرت لفترة طويلة، بنهاية هذا العام.


وقال المبعوث فو كونغ إن الصين، التي تولت رئاسة مجلس الأمن لشهر أيار، قلقة بشأن الوضع في لبنان. وأضاف أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، لكن "قصفاً على نحو أقل". وقال للصحفيين إنه "يقع على عاتق إسرائيل وقف هذا القصف على لبنان".
ورداً على سؤال حول تفويض "اليونيفيل"، قال الدبلوماسي الصيني "نعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في قرار سحب اليونيفيل". وأضاف فو أنه تحدث مؤخراً حول هذه المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
