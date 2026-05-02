انذار إسرائيلي جديد الى سكان هذه البلدات

وجه الجيش انذارا عاجلا الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية عدشيت جبشيت عبا كفرجوز الدوير وحبوش.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".



