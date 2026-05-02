الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف يستهدف هذه البلدات

02-05-2026 | 01:05
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف يستهدف هذه البلدات
تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف فسفوري إسرائيلي ترافق مع اصوات رشاشات ثقيلة تسمع بوضوح عند مجرى نهر الليطاني لجهة بلدة الطيبة، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون والمنصوري ومجدلزون وتولين وقبريخا.

الطيران الحربي أغار على كونين في قضاء بنت جبيل وعدشيت ومجدلزون الشعيتية والسماعية وبين كفرا وياطر وطريق شوكين -النبطية، وافيد عن وقوع اصابات.


وفيما أغار بالقرب من مبنى المهنية في مدينة النبطية وقرب دوار القدس في مدينة النبطية، كما استهدف سيارة على طريق كفردجال- النبطية ما ادى الى سقوط قتيلين.

فيما حلق الطيران المسير فوق قرى الزهراني، اضافة الى ذلك سقط 3 قتلى في غارة استهدفت فجر اليوم منزلاً في بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح.

فجرا، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح وتعرّض محيط بلدة فرون بعد منتصف الليل لقصف مدفعي.

هذا، وأدت الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس -الجمعة على بلدة شوكين الى استشهاد مواطنين وجرح عدد اخر بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي احمد . ودمرت الغارة عددا من المباني السكنية وألحقت اضرارا هائلة بحي سكني كامل. 
 

وتعرضت بلدتا زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلا . وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة فجرا على حي القلعة في بلدة حاروف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه  إنذاراً عاجلاً إلى سكّان البلدات والقرى التالية في جنوب لبنان: قعقعية الجسر - عدشيت الشقيف – جبشيت – عبا – كفرجوز – حاروف – الدوير - دير الزهراني - حبوش

وأضاف عبر "إكس": " في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة.

وتابع: "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وختم: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!"
02/05/2026 12:10:27
النبطية

