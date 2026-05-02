استياء أميركي من قيادات مسيحية

Lebanon 24
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن امتعاض شديد داخل الإدارة الأميركية من أداء بعض القيادات المسيحية بعدما تبيّن أنها تربط موقفها من مسألة العلاقة مع إسرائيل بإشارات خليجية، في خطوة اعتُبرت في واشنطن تقييداً للقرار اللبناني وربطه باعتبارات خارجية.
وبحسب المصدر، فإن التريث اللبناني في مقاربة ملف السلام دفع جهات أميركية إلى توجيه رسائل غير مباشرة مفادها أن من يفضّل الانتظار لنيل غطاء عربي أو أوروبي، عليه أن يتوجّه إليهم للمساعدة بدل التعويل على واشنطن، في إشارة تعكس مستوى الاستياء من غياب موقف لبناني حاسم.
في المقابل، تؤكد المصادر أن الخلافات بين بعض الدول الخليجية بدأت تنعكس مباشرة على الساحة اللبنانية، حيث يجري استخدام ملف العلاقة مع إسرائيل كأداة ضغط، ما يؤدي عملياً إلى تعطيل أي مسار جدّي في هذا الاتجاه. 
وتضيف المصادر بأن جهات لبنانية مقربة من الادارة الاميركية حذّرت من أن أي تموضع مسيحي ينتظر القرار الخليجي في هذا الملف، يضع نفسه عملياً في خندق واحد مع "حزب الله"، من حيث التمسك بالمبادرة العربية للسلام، ولو انطلق كل طرف من خلفيات مختلفة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: استياء أميركي من القصف الإسرائيلي للنفط الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: استياء إسرائيلي من المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء متصاعد وغموض رسمي يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-02
Lebanon24
05:00 | 2026-05-02
Lebanon24
04:53 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:39 | 2026-05-02
