استياء أميركي من قيادات مسيحية

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن امتعاض شديد داخل من أداء بعض القيادات بعدما تبيّن أنها تربط موقفها من مسألة العلاقة مع بإشارات خليجية، في خطوة اعتُبرت في تقييداً للقرار اللبناني وربطه باعتبارات خارجية.وبحسب المصدر، فإن التريث اللبناني في مقاربة ملف السلام دفع جهات أميركية إلى توجيه رسائل غير مباشرة مفادها أن من يفضّل الانتظار لنيل غطاء عربي أو ، عليه أن يتوجّه إليهم للمساعدة بدل التعويل على واشنطن، في إشارة تعكس مستوى الاستياء من غياب موقف لبناني حاسم.في المقابل، تؤكد المصادر أن الخلافات بين بعض الدول الخليجية بدأت تنعكس مباشرة على الساحة ، حيث يجري استخدام ملف العلاقة مع إسرائيل كأداة ضغط، ما يؤدي عملياً إلى تعطيل أي مسار جدّي في هذا الاتجاه.وتضيف المصادر بأن جهات لبنانية مقربة من الادارة الاميركية حذّرت من أن أي تموضع ينتظر القرار الخليجي في هذا الملف، يضع نفسه عملياً في خندق واحد مع " "، من حيث التمسك بالمبادرة العربية للسلام، ولو انطلق كل طرف من خلفيات مختلفة.