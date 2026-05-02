استعدوا منخفض جوي سيضرب لبنان.. ذروته ستكون في هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان منخفضا الأمطار وعالي الفعالية سيضرب اعتبارًا من ليل السبت ولغاية صباح الأربعاء.



يسبق ذلك ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم السبت على أن تبدأ الأمطار ليلًا بشكل متفرق وغير شامل، خاصة على الخط الساحلي والمناطق البقاعية القريبة من .



أضافت الصفحة: " خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة تشتد الأمطار تدريجيًا، لتبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل، وتزداد غزارة وقوة بين يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تنحسر نهار الأربعاء.



يتميّز هذا المنخفض بأمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا، موجات بردية مرافقة، نشاط مرتفع للصواعق، تساقط ثلوج تراكمية على ارتفاع 1700–1800 متر



إذا ذروة فعالية هذا المنخفض ستكون بين الاثنين والثلاثاء مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية.



