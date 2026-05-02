لبنان

الرابطة المارونية: لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن الاساءة للراعي

02-05-2026 | 02:28
الرابطة المارونية: لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن الاساءة للراعي
رأت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، أنه "أمام ما نشهده من إساءات للمواقع والرموز الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً لما يشكّله هذا الإسفاف والتحريض من قلة أدب وقلة احترام لما تمثّله البطريركية المارونية وما يمثّله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الصعيدين الشخصي والوطني، فإننا نضع هذه التجاوزات برسم القضاء المختص، معتبرين هذا البيان بمثابة إخبار للتحرّك السريع وإجراء المقتضى وتوقيف ومحاسبة المسؤولين عنه".

وتابعت في بيان: "أن البطريركية المارونية، بوصلة لبنان السيادة والتعددية، والمنادية بقيم الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، تبقى فوق سقف أي أذى، وتستمر في كونها التعبير الأقوى عن لبنان الكيان الحاضن لجميع أبنائه. لكن الإساءة بحقها مرفوضة ويجب ألا تمر، حرصاً على السلم الأهلي وصوناً للعيش المشترك، ومنعاً لانزلاق الخطاب العام نحو الفتنة والتطاول على المقدسات. وعليه، تدعو الرابطة المارونية جميع المعنيين، ولا سيما الأجهزة القضائية والأمنية، إلى التشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمسّ الكرامات والرموز الدينية".

وختمت الرابطة بالتشديد على "أن حماية الرموز الدينية هي جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة، وأن أي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني، ما يستوجب وقفة جامعة لردع هذه الظواهر والحفاظ على صورة لبنان الحضارية".
الراعي استقبل رئيس الرابطة المارونية لمؤتمر الاغتراب
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاعاً عن مقام البابا.. الرابطة المارونية تستهجن الإساءة لـ "صوت الضمير العالمي"
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: ندعم مواقف رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الرابطة المارونية يطالب بحماية المدنيين وبسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-02
Lebanon24
05:00 | 2026-05-02
Lebanon24
04:53 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:45 | 2026-05-02
Lebanon24
04:39 | 2026-05-02
