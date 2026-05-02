بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا 50 موقعاً لحزب الله

كتبت المتحدثة باسم الجيش واوية على منصة "اكس": "نحو 50 غارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين في .



أمس (الجمعة)، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي من الجو أهدافًا إرهابية في جنوب وقام بتصفية مخربين عملوا بالقرب من قوات جيش الدفاع. في إطار ، تم تدمير نحو 50 بنية تحتية تابعة لمنظمة في عدة مناطق.

من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: مقرات قيادة انطلق منها مخربو المنظمة الإرهابية، مبانٍ مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية إرهابية إضافية.

المقرات والمباني العسكرية التي تمت مهاجمتها استخدمها مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لدفع مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة .



في حادث آخر، أطلقت منظمة حزب الله عددًا من القذائف نحو قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان.

سقطت القذائف في مناطق مفتوحة داخل جنوب لبنان.

وفقًا للسياسة، لم يتم تفعيل إنذارات.

يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) May 2, 2026